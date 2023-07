Boom Napoli, Zielinski e Politano in cambio di un campionissimo di Serie A

Il Napoli è pronto a calare il colpaccio di calciomercato: azzurri disposti a sacrificare Zielinski e Politano per il top player.

Il calciomercato è iniziato da poco, ma per i tifosi del Napoli ha già avuto uno scossone importante, visto che il difensore sudcoreano Kim Min Jae non vestirà più la maglia azzurra nel corso della prossima stagione. Il difensore, arrivato solo un anno fa dal Fenerbahce per poco meno di 20 milioni di euro, vestirà la maglia del Bayern Monaco. Il club bavarese pagherà infatti agli azzurri la clausola rescissoria per acquistare il calciatore, per una cifra di poco inferiore ai 60 milioni di euro.

De Laurentiis però non sta aspettando con le mani in mano ed oltre ai colpi in uscita sta preparando un super colpaccio in entrata, con il Napoli che è disposto a sacrificare anche Zielinski e Politano per arrivare all’acquisto di un super campione di Serie A. Vedremo se il patron azzurro riuscirà a concludere l’affare, ma i tifosi azzurri già sognano il super colpo che infiammerebbe la piazza in questo calciomercato estivo.

Colpaccio Napoli: Zielinski e Politano per un campione di Serie A

Il Napoli è entrato a gamba tesa nella corsa a Sergej Milinkovic Savic della Lazio, provando a superare in un colpo solo la concorrenza di Juventus e Inter grazie a due assi nella manica. Il presidente biancocelesti Claudio Lotito vuole un’offerta irrinunciabile, pari a 40 milioni di euro, per privarsi del centrocampista serbo, ma il Napoli ha due assi nella manica per convincere il club capitolino. Gli azzurri sono pronti ad offrire Piotr Zielinski e Matteo Politano alla Lazio per arrivare al centrocampista biancoceleste, probabilmente con un piccolo conguaglio a favore del Napoli.

In questo modo la Lazio avrebbe già il sostituto a centrocampo di Milinkovic Savic e risolverebbe anche la questione dell’esterno destro, viste le difficoltà per arrivare a Domenico Berardi del Sassuolo. Milinkovic è sicuramente da anni uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A ed anche nell’ultima stagione ha trascinato la Lazio al secondo posto in classifica con dei numeri clamorosi. Nel corso dell’ultima stagione, considerando tutte le competizioni, ha giocato 47 partite segnando 11 gol e regalando 8 assist ai suoi compagni di squadra. Vedremo se si riuscirà a concretizzare questo scambio di mercato che potrebbe spostare gli equilibri del campionato di Serie A e non solo, visto il desiderio da parte del presidente del Napoli di alzare l’asticella anche in Champions League.