Claudia Letizia, trasparenze da sogno: l’ex gieffina manda in visibilio i tifosi del Napoli

L’ex gieffina Claudia Letizia mostra delle trasparenze da sogno con cui manda in visibilio tutti i tifosi del Napoli: foto da urlo

Claudia Letizia ha raggiunto la notorietà tantissimi anni fa con spettacoli di burlesque e diverse apparizioni televisive e radiofoniche. Una lunga carriera in cui ha messo in mostra tutta la sua femminilità e la sua sensualità, grazie anche a uno spiccato senso del pudore, come lei ha sempre sottolineato.

Oggi la sua carriera si è evoluta, perché non è semplice lavorare nel mondo dei teatri e degli spettacoli di burlesque per somme elevate. Come da lei affermato in un’intervista a ‘Il Mattino’: “I proprietari preferiscono dare 50 euro a una ragazza che non sa fare niente, tanto la gente non se ne intende. Ma io ho una lunga carriera alle spalle e il mio cachet è quello che è“.

Parole chiare, che dimostrano come la Letizia abbia raggiunto una certa notorietà nel settore, anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Claudia dunque ha preso la decisione di aprire anche un profilo OnlyFans, piattaforma a pagamento dove qualsiasi professionista può offrire dei servizi in cambio di un abbonamento mensile da parte dei fans. E Claudia Letizia ne ha parecchi, perché è inevitabile che dopo tanti anni il suo pubblico si sia affezionato.

La trasparenza da urlo di Claudia Letizia: fans in visibilio

Una delle foto degli ultimi giorni di Claudia Letizia ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers, che sono oltre 70 mila soltanto su Instagram. La showgirl si trovava in vacanza a Sorrento e ha scelto di farsi ritrarre in costume, con un vestito nero e delle trasparenze che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Inutile soffermarsi sul successo che ha avuto il post, con i suoi fans impazziti per la sua bellezza intramontabile. La particolarità della Letizia, infatti, è che più passa il tempo più diventa sensuale. Ed è anche per questo che il suo profilo OnlyFans sta andando così bene. “Mi pento di non averlo fatto prima”, ha dichiarato Claudia successivamente.

Inevitabile pensarlo, date le altissime entrate che garantisce una piattaforma di questa portata. Ed è anche e soprattutto per il fatto che il lavoro sia cambiato, la gente vuole altro e gli spettacoli digitali sono quelli che vanno più di moda e danno la possibilità alle artiste come Claudia di restare in questo mondo venendo pagati bene. E al di là dei posti lavorativi, sono anche quelli più personali che fanno piacere ai suoi followers.