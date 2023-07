Idea low cost per la difesa: il Napoli guarda in Inghilterra

Tra i tanti nomi per la difesa azzurra fatti negli ultimi giorni, la dirigenza partenopea starebbe sondando il terreno per un centrale dall’Inghilterra.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da affiancare al terzetto formato da Amir Rrahmani, Juan Jesus e Leo Ostigard. La cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco ha spinto la società a fiondarsi sul mercato dei difensori.

La strategia è chiara: prendere un difensore affidabile e promettente e regalarlo a Rudi Garcia per sostituire il sudcoreano. L’edizione odierna del Mattino ha confermato l’interesse del club per Armel Bella-Kotchap.

Chi è Armel Bella-Kotchap

Il difensore 21enne, attualmente in forze al Southampton, è di grande prospettiva. Bella-Kotchap è nato in Francia ma ha il passaporto tedesco e sembrerebbe proprio lui l’alternativa a Max Kilman.

Il Napoli non lo valuta come una prima scelta, data la poca esperienza del difensore, ma come un’alternativa low cost. Alto 190 centimetri, in Premier quest’anno è stato schierato per 24 partite e ha fornito due assist. Secondo il noto portale di calciomercato Transfermarket, Armel Bella-Kotchap ha un valore di 20 milioni di euro. Il Napoli riflette e guarda all’Inghilterra per rinforzare il reparto arretrato.