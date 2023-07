Sorpresa Napoli, un azzurro saluta il club sui social

In questo momento in casa Napoli si sta parlando più del mercato in uscita rispetto a quello in entrata. Uno dei calciatori ha affidato ai suoi social il saluto al Napoli.

La stagione del Napoli si appresta ad entrare nel vivo, con il ritiro degli azzurri che prenderà il via il 14 luglio. Al momento la dirigenza partenopea sta lavorando al lato cessioni, con dei giocatori che sono in cerca di una nuova sistemazione. Solo a fronte di alcune uscite potrà prendere il via il mercato in entrata del Napoli.

Uno dei giocatori in procinto di lasciare il Napoli ha già salutato il club ed i tifosi tramite i propri social.

Benedetto Barda lascia il Napoli: il saluto al club

Uno dei giocatori che in questa sessione lasceranno il Napoli è Benedetto Barba. Il calciatore della primavera degli azzurri saluta il club dopo un’esperienza pluriennale all’interno della società.

Tramite i suoi profili social Barba ha voluto salutare e ringraziare il Napoli per questa esperienza vissuta all’interno del club. Il saluto di Barba sui social.

SALUTO AL NAPOLI – “Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni ,con la squadra che tifo fin da bambino , il Napoli.

Siete stati una famiglia dove sono cresciuto anno dopo anno , dove ho vissuto momenti indelebili , gioie, delusioni , sacrifici e tanto duro lavoro.

Non potevo chiedere di meglio che giocare nella squadra dei miei sogni.

Voglio ringraziare tutti per quello che avete fatto per me .

Grazie”.

Dunque il capitano della primavera del Napoli lascia il club dopo dieci anni, con la sua carriera che proseguirà al Renate.