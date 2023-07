Osimhen e il retroscena su Napoli-Roma: l’ha detto su Mourinho!

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Soccernet in merito ad un episodio accaduto con Josè Mourinho.

Josè Mourinho è famoso per le sue reazioni teatrali a bordocampo, lo special one è un maestro nei “mind games” e non è nuovo a confronti più o meno accesi nel corso dei 90 minuti con giocatori e allenatori avversari.

A tal proposito Victor Osimhen ne ha raccontato uno accaduto nel corso della gara di ritorno disputatasi al Maradona tra Napoli e Roma, decisa in favore degli azzurri da una rete del nigeriano e del Cholito Simeone.

L’episodio

“Ero a terra a causa di un colpo subito al polso, Mourinho si avvicinò dicendomi: “Hai segnato un grande goal, continua a giocare così, sei sulla strada giusta… però non tuffarti!”. A quel punto gli mostrai la fasciatura e ribadii di non aver simulato e lui mi rispose: “Vai avanti!”

Fu una bella sensazione, mi diede una carica incredibile. Nel post partita disse che potevo diventare come Drogba? Un privilegio, credo che qualsiasi giocatore giovane allenato da lui possa spingersi a quei livelli, Drogba l’ha allenato Mourinho ed è diventato una bestia”.