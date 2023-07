Diversi club di Serie A puntano un azzurro: Garcia deciderà il suo futuro

Il mercato del Napoli lentamente sta entrando nel vivo, con la dirigenza al lavoro su vari fronti. Intanto diversi club di Serie A puntano un azzurro.

Il Napoli ha ricaricato le pile ed è pronto a ripartire dopo la conquista dello scudetto di qualche settimana fa. I giocatori stanno approfittando del meritato riposo dopo una stagione in cui gli impegni sono stati provanti, ma che alla fine hanno portato alla gioia scudetto.

Ogni singolo giocatore del Napoli è stato fondamentale nella stagione in cui i partenopei hanno ritrovato lo scudetto dopo 33 anni, compresi i meno utilizzati. Alcuni club di Serie A hanno puntato gli occhi su un giocatore del Napoli.

Zerbin piace in Serie A, ma Garcia vuole prima valutarlo

Nella stagione 2022/2023 Alessio Zerbin ha trovato poco spazio nel Napoli, complice anche la presenza del devastante Kvaratskhelia sulla corsia di competenza del giovane italiano. Nonostante ciò nelle poche apparizioni in campo, l’esterno italiano ha mostrato le sue buone qualità, come già aveva fatto nel corso del prestito al Frosinone.

Il classe ’98 ha ricevuto l’apprezzamento di diversi club di Serie A, che vorrebbero inserirlo nel proprio organico per la stagione che sta per cominciare. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’Empoli avrebbe accelerato la trattativa per portare Zerbin in Toscana, ma Lecce e Bologna si sarebbe inserite nella corsa. Al momento il futuro dell’esterno italiano è sospeso, visto che Rudi Garcia vuole prima osservare e valutare Zerbin nel corso del ritiro.

Dunque per capire cosa ne saprà del futuro di Zerbin bisogna attendere ancora qualche settimana, con Garcia che deciderà se puntare su di lui o se aprire alla cessione dell’italiano.