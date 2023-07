Cannavaro: “Garcia? Da lui mi aspetto una cosa”, poi l’avvertimento a Kvara

Intervista alla Gazzetta dello Sport per l’ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro, che ha espresso la sua opinione in vista della prossima stagione degli azzurri.

Grande curiosità in casa azzurra per capire come sarà il Napoli targato Rudi Garcia, che sulle spalle ha un’eredità non proprio leggerissima, considerando che la scorsa stagione i partenopei hanno praticamente dominato il campionato. Curiosità che caratterizza pensieri e parole di Fabio Cannavaro, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L’ex difensore del Napoli ha parlato di Rudi Garcia, ma anche di Kvaratskhelia e del mercato, passando anche per quelle che sono le speranze Scudetto per il prossimo campionato. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato il tecnico napoletano.

L’intervista a Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro ha una preoccupazione ed è derivata dal fatto che Kim Min Jae lascerà il Napoli, stando a quanto dichiarato nel corso del suo intervento alla Gazzetta dello Sport.

“Sono un po’ preoccupato per la perdita di Kim: il coreano è molto forte e sostituirlo non sarà facile”, ha commentato Cannavaro a tal riguardo. Poi, ha aggiunto che “il Napoli ha comunque una rosa valida ed è la squadra che meno sta toccando l’organico sul mercato”.

Su Kvaratskhelia ha dichiarato: “Ha ancora ampi margini di miglioramento ed è intelligente. La prima metà campionato l’ha fatta benissimo. Poi è andato un po’ in difficoltà perché in Serie A ti studiano e ti marcano più duro. Ora deve trovare nuove soluzioni”.

Infine, su Garcia: “Il francese come atteggiamento è un po’ più attendista, anche se sarà difficile cambiare il comportamento di una squadra portata a un certo tipo di gioco. Sono curioso di vedere le prime partite. Non sarà facile, ma lo sarebbe stato per chiunque dopo Spalletti. Mi aspetto una squadra che faccia divertire. La cultura del napoletano è di vedere un buon calcio”.