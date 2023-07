Calciomercato Napoli, un obiettivo per la difesa sta per sfumare

Ormai manca solo l’ufficialità a sancire l’addio definitivo di Kim Min-jae dal Napoli. I partenopei seguono un difensore italiano, che presto scioglierà le riserve sul suo futuro.

Nella stagione in cui il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della sua storia, un contributo importante è stato dato da Kim Min-jae. Il difensore coreano è arrivato da sconosciuto per sostituire un pilastro come Koulibaly, e a suon di gran prestazioni ha convinto lo staff tecnico ed i tifosi.

Kim però dopo una sola stagione si appresta a salutare il Napoli per trasferirsi al Bayern Monaco, con la quale manca ormai solamente l’ufficialità dopo le visite mediche svolte ieri. Il Napoli ha messo gli occhi su un difensore della Serie A, che a breve valuterà il suo futuro.

Il Napoli segue D’Ambrosio, ma il difensore è ad un passo dalla Lazio

Danilo D’Ambrosio ha salutato l’Inter dopo nove stagioni vissute con la maglia nerazzurra. Il difensore italiano attualmente è svincolato – visto che i nerazzurri non gli hanno proposto il rinnovo – ed interessa a molti club di Serie A. Difatti D’Ambrosio è seguito attentamente da Juventus, Lazio e Napoli.

Un club al momento è vicino all’acquisizione del difensore italiano. Come riportato da Sky Sport, la Lazio è in contatto con D’Ambrosio e gli agenti, e l’accordo ormai è ad un passo. Nel weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare la firma che legherà D’Ambrosio al club biancoceleste.

Dunque è quasi sfumato un altro obiettivo del Napoli per la difesa, dopo che anche Koch ha deciso di non provare l’esperienza in Serie A ma tornare in Bundesliga. Sicuramente D’Ambrosio non sarebbe stato il sostituto principale di Kim Min-jae, ma comunque una buona riserva per far rifiatare i difensori titolari di tanto in tanto.