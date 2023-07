Vicino alla firma, sfuma un obiettivo per la difesa del Napoli

Con Kim Min-jae ormai ad un passo dal Bayern Monaco, il Napoli deve guardarsi intorno è trovare un sostituto del coreano. Uno dei giocatori accostati ai partenopei ha deciso il suo futuro.

Dopo gli addii pesanti di Spalletti e Giuntoli, il Napoli è vicino a perdere uno dei pezzi pregiati dell’ultima stagione. Nella giornata odierna Kim Min-jae si sottoporrà alle visite mediche per il Bayern Monaco, per poi firmare il contratto che lo legherà al club tedesco.

Dunque ormai manca poco per formalizzare l’addio ufficiale di Kim dal Napoli dopo una sola stagione. Per sostituire il coreano il Napoli ha individuato alcuni difensori che potrebbero essere interessanti. Proprio uno di loro ha deciso il suo futuro.

Koch sfuma, il difensore del Leeds si trasferirà all’Eintracht

Per sostituire il partente Kim, i dirigenti del Napoli avevano sondato diversi profili. Oltre a Schuurs, Scalvini, Kilman e Danso, tra i papabili sostituti del difensore coreano c’era anche il difensore del Leeds Robin Koch.

Il difensore tedesco da alcune settimane era sotto l’osservazione del Napoli, che aveva individuato in lui un profilo interessante per sostituire Kim. Purtroppo però l’arrivo di Koch al Napoli non ci sarà, visto che il difensore ha scelto un’altra destinazione. Difatti come riportato da Fabrizio Romano, Koch e il Leeds hanno accettato la proposta dell’Eintracht Francoforte. Per il difensore tedesco sono state programmate anche le visite mediche.

Dunque sfuma uno degli obiettivi del Napoli per la difesa, con Koch che ha deciso di tornare in patria dopo il periodo in Inghilterra con la maglia del Leeds.