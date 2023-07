Sconto necessario: il Napoli lo acquista ai ‘saldi’

In attesa di conoscere sia chi sostituirà Kim Min-Jae che il futuro di Victor Osimhen, il Napoli attende uno sconto per arrivare ad un altro giocatore

Dopo la vittoria dello Scudetto, arrivato dopo la bellezza di 33 anni, il Napoli ha subito dovuto dire addio all’uomo guida della squadra campione d’Italia: ovvero a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, una volta raggiunto aritmetico successo del campionato, ha deciso di lasciare gli azzurri.

Una volta ‘incassato’ il desiderio di Luciano Spalletti, il patron partenopeo si è dedicato alla scelta del nuovo allenatore della squadra. Dopo i tantissimi nomi che sono stati accostati al team campano, sorprendendo tutti, la decisione di Aurelio De Laurentiis è ricaduta sul francese Rudi Garcia.

Nonostante qualche perplessità iniziale, grazie ad una conferenza stampa di presentazione quasi perfetta, Rudi Garcia ha già conquistato quasi tutta l’intera piazza partenopea. Il tecnico francese, di fatto, è stato sin da subito molto chiaro, visto che ha ribadito il suo obiettivo di voler far vincere altri trofei al Napoli. Tuttavia, in attesa che inizi il ritiro a Dimaro (il prossimo 14 luglio), i tifosi azzurri sono tutti concentrati sul calciomercato. Proprio da quest’ultimo fronte bisogna registrare alcuni importanti aggiornamenti.

Mercato Napoli, Gollini con lo sconto gli ultimi aggiornamenti

Secondo varie indiscrezioni, infatti, il Napoli vorrebbe confermare Pierluigi Gollini come secondo portiere dietro ad Alex Meret, anche se deve aspettare che arrivi un importante sconto dall’Atalanta, proprietaria del cartellino dell’estremo difensore. Aurelio De Laurentiis, di fatto, considera troppo elevata la cifra di circa 8 milioni di euro per comprare l’ex giocatore del Tottenham.

Il Napoli non ha comunque fretta per chiudere la casella del secondo portiere, considerando che ha come priorità la ricerca del sostituto di Kim Min–Jae (andato in Germania per giocare con la maglia del Bayern Monaco) ed il rinnovo di Victor Osimhen, il quale ha ricevuto da Aurelio De Laurentiis un’offerta di prolungamento contrattuale di circa 6,5 milioni di euro annui. Nonostante questa super offerta, che di fatto supera il monte ingaggi voluto dallo stesso patron partenopeo, il club partenopeo deve ancora trovare un’intesa definitiva con l’entourage del centravanti nigeriano.

Con Pierluigi Gollini, di fatto, il Napoli sarebbe coperto nel ruolo dei portieri. L’estremo difensore, arrivato sotto l’ombra del Vesuvio nello scorso mercato di gennaio, si è infatti subito ambientato in azzurro, facendosi trovare anche pronto nelle 4 partite che gli sono state concesse da Luciano Spalletti.