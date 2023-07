Invasione azzurra a Dimaro-Folgarida, da non credere: quanti tifosi sono attesi in ritiro

L’inizio della stagione 2023/2024 è sempre più vicino, soprattutto dopo la presentazione del calendario della Serie A. Intanto arrivano delle novità importanti verso il ritiro del Napoli.

Pochi istanti fa si è conclusa la presentazione del calendario della Serie A 2023/2024. Sono stati definiti gli accoppiamenti delle 38 giornate del massimo campionato italiano, e ciò inizia a introdurci verso la nuova stagione. A breve difatti la stagione inizierà concretamente, visto che le squadre inizieranno il lavoro sul campo.

Presto inizierà anche il ritiro del Napoli verso la nuova stagione, con delle novità che arrivano riguardo questo appuntamento.

Tifosi napoletani euforici, pronto l’assedio a Dimaro-Folgarida

Ormai manca poco più di una settimana all’inizio del ritiro del Napoli in quel di Dimaro-Folgarida, che si terrà dal 14 al 25 luglio. Il ritiro tradizionale in quel di Dimaro precederà l’ulteriore ritiro che si terrà dal 28 luglio al 12 agosto presso Castel di Sangro.

Proprio in occasione del ritiro in Trentino si attende un’invasione di tifosi del Napoli, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Dalle prime indiscrezioni che circolano riguardo le presenze, sarebbero attesi a Dimaro-Folgarida circa 100 mila tifosi del Napoli. Il ritiro in quel di Dimaro-Folgarida è la prima occasione per i tifosi di abbracciare nuovamente i calciatori del Napoli dopo la conquista dello scudetto di pochi mesi fa.