Calendario Serie A, anticipi e posticipi della prime 4 giornate: quando giocherà il Napoli

La giornata odierna ha sancito l’inizio ufficiale della stagione 2023/2024, con il calendario di Serie A che è stato presentato: svelati anche i primi anticipi e posticipi.

La stagione 2023/2024 della Serie A ha preso il via nella giornata odierna, con la presentazione del calendario che si è tenuta nel primissimo pomeriggio. Dunque nella giornata odierna abbiamo scoperto tutti gli accoppiamenti delle 38 giornate del campionato.

Ma adesso c’è ancora qualcosa da sapere riguardo ogni singola giornata del prossimo campionato, ovvero le date degli anticipi e dei posticipi. La Lega Serie A ha comunicato quando scopriremo queste informazioni.

Le date degli anticipi e dei posticipi: il comunicato della Lega

La Serie A prenderà il via tra poco più di un mese, ossia il 20 agosto, quando si disputerà la 1ª giornata della stagione 2023/2024. Nella giornata odierna abbiamo scoperto l’accoppiamento di ogni singola giornata della prossima stagione, ma ora la curiosità è per le date dei match.

Difatti tutti i tifosi ed appassionati sono in attesa di sapere le comunicazioni inerenti alle date e agli orari dei match di ogni singola giornata. Come ben sappiamo la Lega Serie A svela a scaglioni e con il passare delle settimane tutte queste informazioni, tenendo conto di eventuali problemi d’ordine pubblico o impegni infrasettimanali per le Coppe.

Tramite un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha comunicato le prime informazioni riguardo le date in cui saranno comunicati gli anticipi e i posticipi di alcune giornate. Di seguito il comunicato della Lega Serie A.

COMUNICATO UFFICIALE – “Si comunicano le date in cui verranno resi noti gli anticipi e posticipi della Serie A TIM 2023/2024, in considerazione della partecipazione delle società di Serie A alle coppe europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa: