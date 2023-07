Tris d’offerte dalla A per Zerbin: i club interessati

Alessio Zerbin, fresco campione d’Italia con il Napoli, è ancora oggi molto richiesto in Serie A, sono ben 3 i club che si sono mossi per lui.

Già nella scorsa stagione, durante la sessione di gennaio, Alessio Zerbin aveva declinato le proposte di club come il Bologna: “Perdonatemi, non è un rifiuto, ma sono dentro un sogno”, queste le sue dichiarazioni all’epoca, parole genuine di un ragazzo che seppur da comprimario, si era già reso conto della portata del percorso che stava scrivendo insieme agli uomini di Spalletti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il 24enne ha ancora molto mercato, sono ben 3 i club ad averlo richiesto: Empoli, Lecce e il solito Bologna. L’ala sinistra azzurra è attualmente in vacanza e prima di prendere una decisione definitiva vorrebbe conoscere il neo tecnico Rudi Garcia, in modo da comprendere le idee del francese al riguardo, logicamente, a seguito del titolo ottenuto la scorsa stagione, l’obiettivo primario dell’ex Gozzano è quello di accumulare un maggiore minutaggio.

Situazione Zanoli

Anche Alessandro Zanoli ha tanto mercato: il terzino di proprietà del Napoli si è ben distinto nei 6 mesi alla Sampdoria, risultando una delle poche note positive del mediocre percorso ligure, mettendo a referto ben 2 goal e due assist.

Su di lui c’è forte proprio l’eterno rivale della Doria, quel Genoa appena ritornato in A dopo l’anno di purgatorio in B. Ci sarà da attendere, soprattutto bisognerà capire le intenzioni del Napoli che potrebbe scegliere, in caso di avallo di Garcia, di tenere il ragazzo come vice Di Lorenzo piuttosto che ricercare l’alternativa in sede di mercato.