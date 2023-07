“Rifiutata l’offerta dal Napoli”: fumata nera sulla trattativa, si allontana l’obiettivo

Il Napoli continua la sua caccia sul mercato ai nuovi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Sembra allontanarsi, però, uno degli obiettivi della dirigenza partenopea.

Archiviata la stagione del terzo Tricolore, il Napoli sta pianificando le mosse per restare competitivo anche in vista della prossima stagione. La volontà del club azzurro è quella di mantenere quantomeno una buona parte dell’ossatura che ha portato l’intera piazza a un traguardo storico, anche se le sirene di mercato squillano forti. L’offerta irrinunciabile è sempre dietro l’angolo, motivo per cui i partenopei sono comunque attenti a valutare anche altre occasione per quanto concerne i ruoli che, a oggi, sono numericamente coperti.

Reparto che sicuramente dovrà essere oggetto di interventi è la difesa: è ormai risaputo che Kim Min Jae a breve sarà annunciato come nuovo giocatore del Bayern Monaco, e il comunicato arriverà non appena i bavaresi verseranno l’intero importo della clausola rescissoria. Al suo posto, il Napoli valuta diversi profili: alcuni di essi sono nomi già affermati e, per questo, necessitano un investimento di non poco conto. Ma, spesso, gli azzurri ci hanno abituato a dei veri colpi a sorpresa, che in un secondo momento sono riusciti a rivelarsi anche come funzionali. A tal riguardo, la dirigenza tiene d’occhio un nome dalla Turchia: scopriamo insieme cosa ha rivelato in diretta l’agente dell’obiettivo per la difesa.

Parla l’agente dell’obiettivo azzurro

Il calciatore in questione è Rayyan Baniya, difensore di proprietà del Fatih Karagumruk, individuato dallo scouting del Napoli come possibile rinforzo per questa sessione estiva di calciomercato.

A parlarne è il suo agente, Giovanni Bia, ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ condotta da Raffaele Auriemma. A proposito dell’offerta di cui si è vociferato nelle scorse ore, il procuratore ha ammesso: “Gli azzurri fatto un’offerta per Baniya al Fatih Karagümrük che ha rifiutato perché a queste cifre non si mettono neanche seduti”. L’agente, però, non esclude che “il Napoli possa anche rilanciare”.

Bia, però, in ogni caso ci va piano e mette il freno a ogni possibile paragone con Kim Min Jae: “Non è proprio il titolare pronto per sostituire Kim, magari metterlo dietro i due titolari e in un anno o due renderlo titolare. Il Napoli se prende Baniya se lo può guardare in ritiro ed in prestito ad un’altra squadra di Serie A per farlo ambientare nel calcio italiano”, ha chiarito l’agente nel corso del suo intervento in diretta.