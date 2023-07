Napoli ancora alla ricerca del dopo Kim: servono cifre altissime

Si infiamma la corsa al post-Kim in quel di Napoli, dove i partenopei sono pronti a puntare sui due centrali. Ufficiali le richieste dei club per gli obiettivi.

Sono giorni delicati in quel di Napoli in ottica calciomercato, dove gli azzurri dovranno a tutti i costi cercare un difensore centrale in vista dell’addio di Kim. Il coreano è infatti ad un passo dal lasciare la città partenopea dopo appena un anno, per accasarsi al Bayern Monaco. Dei tanti profili monitorati dagli azzurri, due parrebbero essere i principali obiettivi in casa Napoli, dove l’idea è quella di affondare il colpo nonostante le alte cifre richieste.

Calciomercato Napoli, cresce l’interesse per Le Normand e Kilman

In onda su Sky, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha perfettamente tracciato le idee del Napoli in merito al reparto difensivo. Piace molto Le Normand, classe ’96 reduce da alcune ottime stagioni con la maglia della Real Sociedad. Il club spagnolo chiede però circa 50 milioni per il franco-iberico, con il Napoli che vorrebbe abbassare tale cifra in quanto non intenzionato a spendere subito tutto il ricavato dalla cessione di Kim.

Molto più accessibile invece il profilo di Max Kilman, centrale appartenente al Wolverhampton e venuto alla ribalta dopo le news degli scorsi giorni. Classe ’97, l’inglese sarebbe stato cercato dai partenopei tramite un’offerta da 35 milioni, rispedita al mittente dal club britannico. Secondo Di Marzio infatti, i Wolves sarebbero disposti ad aprire alla cessione solo in caso di offerta da 40 milioni. Il Napoli ci pensa, visto che quest’ultimo è il nome che intriga di più la dirigenza partenopea.