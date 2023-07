I bianconeri lo soffiano al Napoli, operazione da 30 milioni di euro

Delusione Napoli, il colpo di mercato nel mirino degli azzurri va ai bianconeri: affare di calciomercato da 30 milioni di euro

Il Napoli è già al lavoro sul calciomercato per programmare la prossima stagione sotto la guida di Rudi Garcia. L’allenatore, come ormai è noto, dovrà fare a meno di Kim Min Jae che è destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco. Il difensore coreano andrà in Bundesliga dopo una sola stagione in maglia azzurra, in cui ha stupito tutti, ha conquistato lo Scudetto e ha vinto il premio di miglior difensore della stagione 2022/23 di Serie A TIM.

Kim era arrivano a Napoli dal Fenerbahce solo un anno fa per una cifra di poco inferiore ai venti milioni di euro ed ora dopo una sola, straordinaria, stagione, il suo valore è praticamente triplicato e andrà a rinforzare la difesa della squadra di Tuchel in Germania. Il Napoli è già alla ricerca del suo sostituto, ma il nome che era stato individuato dalla dirigenza azzurra è ormai ad un passo dal club bianconero, che l’ha soffiato ai partenopei.

Calciomercato Napoli, i bianconeri soffiano l’obiettivo agli azzurri

Il Napoli aveva individuato in David Hancko il difensore perfetto per sostituire il partente Kim Min Jae. Il nazionale slovacco, classe 1997, nell’ultima stagione ha messo a referto anche 4 gol e 5 assist, mostrando un’ottima propensione anche alla fase offensiva, caratteristica fondamentale per il Napoli sia in fase di impostazione che in fase di calci piazzati. Nell’ultima stagione con la maglia del Feyenoord ha vinto il campionato olandese, l’Eredivisie, e si è guadagnato l’attenzione di mezza Europa.

Un ulteriore fattore che aveva avvicinato il difensore slovacco al Napoli riguardava l’entourage del calciatore. Hancko è infatti seguito dallo stesso entourage che cura gli interessi di Stanislav Lobotka, in ottimi rapporti con il Napoli. Purtroppo però sul calciatore si è fiondato il Newcastle, che ha intenzione di rinforzare a dovere la squadra dopo la qualificazione in Champions League. I Magpies, grazie alla loro proprietà saudita, hanno un potere d’acquisto pressoché infinito, come dimostrato dagli 80 milioni di euro spesi per Tonali, e ora si sono fiondati sul difensore che sembrava destinato ad arrivare al Napoli come sostituto di Kim.

Il Feyenoord si prepara a ricevere 30 milioni di euro per il difensore slovacco, cifra che il Napoli sarebbe anche disposto a spendere, ma non riuscirebbe a superare l’offerta del Newcastle l’ingaggio del calciatore che in Premier League potrà avere uno stipendio monstre.