Dal Napoli alla Lazio: operazione di mercato a sorpresa

Il mercato sta per aprirsi e il Napoli è pronto a sfruttare le occasioni in entrata e in uscita per rafforzare la rosa di Rudi Garcia.

Il Napoli campione d’Italia è pronto a difendere il tricolore. Il nuovo corso di Rudi Garcia partirà a breve a Dimaro, nel consueto ritiro in Val di Sole, dove la squadra si ritroverà per prepararsi al meglio alla stagione che verrà.

A tenere banco in casa Napoli in queste settimane è ovviamente il mercato. Kim min-Jae svolgerà le visite mediche e firmerà presto il contratto con il Bayern Monaco. I bavaresi pagheranno nelle casse del Napoli la clausola rescissoria del coreano inserita nel suo contratto appena un anno fa. Su Osimhen si sono mosse le big europee del calibro di Liverpool, Manchester United, Chelsea, ma soprattutto PSG. Ma non sono i soli ad avere corteggiatori sul mercato.

Lazio, spunta a sorpresa l’idea Politano

Nelle ultime ore, stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha preso piede in casa Lazio l’idea Matteo Politano. L’ex Inter ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2025 e nelle ultime settimane sembra che siano state assidue le richieste ad Aurelio De Laurentiis per il rinnovo.

Politano è un profilo che a Maurizio Sarri piace, l’ex settore giovanile della Roma, ala mancina del Napoli campione d’Italia è considerato un rinforzo ideale. L’azzurro ha scalato le gerarchie ed è davanti ad Orsolini nelle gerarchie. Orsolini che, tra l’altro, piace anche al Napoli.

L’esterno è considerato il profilo di esperienza e le caratteristiche tecniche giuste per rafforzare la rosa biancoceleste. Secondo il quotidiano romano alcuni amici a Roma lo danno già per sicuro alla Lazio. Al momento non arriva alcuna conferma da Formello, o meglio, è confermato solo l’interesse per Politano.

Da valutare anche che il Napoli non avrebbe messo in conto la sua cessione in questa sessione estiva di calciomercato. Gli azzurri preferirebbero infatti cedere Lozano in quel reparto, visto il contratto in scadenza nel 2024 e l’ingaggio diventato troppo pesante.

Per il momento non ci sono segnali di una trattativa imminente tra De Laurentiis e Lotito. C’è però un fattore da non sottovalutare: Politano ha recentemente cambiato agente, passando a Giuffredi, che assiste anche i biancocelesti Casale e Zaccagni. Entrambi portati alla Lazio, con il procuratore che gode di un ottimo rapporto con Lotito sin dai tempi della Salernitana. Insomma, niente di fatto ma un’idea di mercato da tenere d’occhio nelle prossime settimane.