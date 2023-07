Colpo dal Sassuolo: il Napoli prepara l’affondo

In attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen e il nome del sostituto di Kim Min-Jae, il Napoli potrebbe prendere un giocatore del Sassuolo

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia, l’attenzione del Napoli è tutta focalizzata verso la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha due nodi da sciogliere: rinnovare il contratto di Victor Osimhen e trovare il sostituto di Kim Min-Jae.

Il coreano, infatti, è ormai un giocatore del Bayern Monaco, che verserà circa 60milioni di euro nelle casse del Napoli. Perdere Kim Min-Jae dopo appena un anno è sicuramente un duro colpo per il team partenopeo. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis è già da un po’ che sta monitorando il mercato per trovare un nuovo difensore centrale. I nomi più caldi al momento, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sono quelli di Ko Itakura del Borussia Monchengladbach e Robin Koch del Leeds.

Per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, invece, il patron azzurro pur di trattenere il nigeriano è disposto anche andare oltre il monte ingaggi voluto da lui stesso, visto che ha offerto al giocatore la bellezza di 6,5 milioni di euro annui. Il clima tra il patron partenopeo e l’entourage del giocatore è molto sereno, anche se un’intesa definitiva è ancora lontana. Tuttavia, in attesa di conoscere cosa farà il capocannoniere dell’ultima Serie A, il Napoli sta preparando un colpo di mercato.

Mercato Napoli, dal Sassuolo il post Lozano

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Armand Laurienté del Sassuolo. Il calciatore francese potrebbe essere di fatto il primo nome su cui si fionderà il team campano una volta che andrà via Hirving Lozano.

Il messicano, visto il solo anno di contratto che gli resta con il Napoli, potrebbe cambiare aria proprio in questa sessione di calciomercato estiva. Aurelio De Laurentiis, di fatto, non può permettersi di perdere a zero l’anno prossimo Hirving Lozano, sul quale bisogna registrare l’interesse sia di alcuni club dell’Arabia Saudita che del Messico, ma anche approcci da Premier League e Liga.

Il nome di Laurienté, quindi, potrebbe entrare in orbita Napoli solo quando sarà ceduto Hirving Lozano. Anche se non sarà affatto facile strappare il francese al Sassuolo. Il club emiliano, infatti, ha dimostrato in ogni sessione di mercato di essere tra le botteghe più care del calcio italiano.