Doppio affare Napoli-Fiorentina: azzurri scatenati

Il Napoli inizia a scaldare i motori in vista della sessione estiva di calciomercato: pronto un doppio affare con la Fiorentina

Tra pochi giorni il calciomercato inizierà ufficialmente, ma già da qualche settimana le trattative sono entrate nel vivo. Molte squadre, soprattutto all’estero, hanno già chiuso diversi colpi di mercato. Basta pensare all’Arsenal, possibile avversaria del Napoli in Champions League, che ha già ufficializzato l’acquisti di giocatori del calibro di Declan Rice e Kai Havertz.

In Italia, invece, procede tutto più a rilento e in particolare sembra che il Napoli sia rimasto immobile sul mercato fino a questo momento. Questo non è da imputare certamente ad una cattiva gestione da parte di Aurelio De Laurentiis, ma con i dubbi che aleggiavano circa il successore di Luciano Spalletti, non era possibile muoversi adeguatamente sul mercato.

Ora che però è stato nominato il nuovo allenatore del Napoli, ovvero Rudi Garcìa, gli azzurri hanno iniziato ad imbastire le prime trattative per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico francese. L’obiettivo, ovviamente, è quello di difendere il titolo conquistato la scorsa stagione da capitan Di Lorenzo e compagni.

Non tutti i giocatori che hanno formato la squadra che ha riportato il tricolore all’ombra del Vesuvio, però, vestiranno la maglia azzurra anche nella prossima stagione. Ormai manca solo l’ufficialità, Kim vestirà la maglia del Bayern Monaco il prossimo anno. I bavaresi, infatti, pagheranno la clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro per strappare il difensore coreano al Napoli.

Oltre al reparto difensivo, anche a centrocampo ci saranno diversi cambiamenti. Gli unici che sembrerebbero certi della permanenza sono Anguissa e Lobotka. Demme partirà sicuramente, mentre Ndombele farà ritorno al Tottenham. Anche Piotr Zielinski potrebbe partire. La volontà del polacco è di legarsi a vita con il Napoli, ma un accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato e con il contratto in scadenza nel 2024, quest’estate rimane l’ultima occasione per monetizzare da una sua cessione.

Il Napoli infiamma il calciomercato: doppio colpo dalla Fiorentina

Gli azzurri, dunque, sono obbligati a trovare i sostituti adeguati per sopperire alla partenza certa di Kim e a quella possibile di Zielinski. La dirigenza del Napoli ha individuato in due giocatori della Fiorentina i profili ideali. In particolare, si tratta di Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic.

Il centrocampista italiano, per caratteristiche, è la fotocopia di Zielinski. Entrambi nascono come trequartisti e si sono trasformati in mezzali votate all’attacco; fanno degli inserimenti tra le linee la loro arma letale. Come per Zielinski, il suo contratto scade nel 2024 e per questo motivo il Napoli potrebbe puntare ad uno sconto.

Nikola MIlenkovic, invece, è seguito dagli azzurri da diverso tempo. La sua rapidità, unita ad un’ottima stazza fisica lo rendono il sostituto ideale di Kim. Con Vincenzo Italiano si è adattato molto bene alla linea difensiva a quattro e questo lo rende un difensore già pronto per una grande piazza come Napoli.