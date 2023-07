“Voglio accontentare Rudi Garcia”: annuncio chiarissimo sul colpo del Napoli

“Voglio accontentare Rudi Garcia”: il dirigente esce allo scoperto sull’obiettivo del club azzurro, nonché grande pupillo del neo allenatore del Napoli. Affare verso la chiusura?

Da ieri, è iniziata ufficialmente la sessione di calciomercato estiva, che vedrà sicuramente protagonista anche il Napoli, chiamato a difendere il titolo di Campione d’Italia. In questi giorni, dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio di Kim Min Jae al Bayern Monaco, pronto a versare l’importo dell’intera clausola rescissoria. Somma che il club azzurro è pronto a reinvestire immediatamente sul mercato per assicurarsi un degno sostituto del centrale sud-coreano e, inoltre, per rinforzare altri reparti.

Molte novità sono previste anche, se non soprattutto, per il centrocampo: oltre al sostituto di Tanguy Ndombele (che ha fatto ritorno al Tottenham dopo l’anno in prestito in azzurro), i partenopei sono alla caccia di un vice Lobotka. Questa è una delle priorità della dirigenza azzurra, in attesa di definire una volta e per tutte le situazione relative a calciatori come Diego Demme e Piotr Zielinski.

In questi giorni, c’è un nome che in maniera particolare è balzato in prima fila rispetto agli altri: nelle scorse ore, è arrivata la conferma anche da parte del dirigente dell’eventuale società cedente. Scopriamo insieme tutte le ultime novità.

Carnevali parla del futuro di Maxime Lopez

A fare chiarezza è stato in queste ore il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Tv Play ha parlato del possibile approdo di Maxime Lopez al Napoli nel corso di questa sessione estiva di mercato.

“Mi piacerebbe accontentare Rudi Garcia per quanto riguarda Maxime Lopez, mai dire mai”, ha ammesso l’amministrato delegato del club neroverde a proposito della trattativa con gli azzurri per il francese. Quest’ultimo, inoltre, ha aperto più di una porta al Napoli durante il suo intervento a Le Media Carré. “Ho già parlato con il Sassuolo mio futuro, credo sia arrivato il momento di andare”, ha chiarito a tal riguardo il giocatore, spiegando che in Italia sta bene e che gli “piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia”.

Parole, quelle del calciatore stesso, che indicano come il Napoli stia facendo sul serio per il centrocampista del Sassuolo: le prossime settimane, dunque, saranno di vitale importanza per capire se tra le parti in causa si troverà un accordo che possa regalare al tecnico dei partenopei Rudi Garcia un rinforzo tanto desiderato dal momento in cui è arrivato sulla panchina azzurra.