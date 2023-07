Mora, sensualissima e fidanzata con un calciatore del Napoli: le sue curve mandano il web in tilt

La bellissima mora è la fidanzata di un calciatore del Napoli: le sue curve perfette stanno facendo impazzire i social

La modella e influencer napoletana classe 1999 Angela Nasti sta facendo impazzire i social network con i suoi scatti estivi in cui mette in mostra il suo fisico perfetto e le sue curve da capogiro. Angela, come suggerisce chiaramente il cognome, è la sorella di Chiara Nasti, altra influencer napoletana sposata da pochi giorni con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Chiara ha avuto anche un figlio dall’attaccante della Lazio, il piccolo Thiago, con tanto di polemiche e tormentone social incentrato sull’ex fidanzato della Nasti, Nicolò Zaniolo.

Non solo Chiara però, come dicevamo anche Angela Nasti è fidanzata con un calciatore e stavolta si tratta di un calciatore del Napoli. I due si stanno frequentando da poco e non pubblicano praticamente nulla sui rispettivi social, ma in qualche occasione sono stati pizzicati insieme dai giornali di gossip. Scopriamo insieme di quale calciatore azzurro si tratta.

Curve da urlo per Angela Nasti: è fidanzata con un calciatore del Napoli

Angela Nasti și starebbe frequentando con Pierluigi Gollini, secondo portiere del Napoli che ha vestito la maglia azzurra a partire dal calciomercato di riparazione, arrivando al posto di Salvatore Sirigu. Nelle poche occasioni in cui ha avuto spazio, Gollini ha mostrato di essere un’alternativa completamente affidabile per i pali della porta azzurra, facendo rifiatare Alex Meret senza farne sentire la mancanza.

La sua relazione con Angela Nasti sarebbe iniziata qualche mese fa, poco dopo l’arrivo a Napoli del portiere dalla Fiorentina. Non stupisce che la modella e influencer abbia stregato Pierluigi Gollini, viste le curve mozzafiato ed il fisico perfetto della showgirl napoletana. Al momento non ci sono sviluppi ufficiali sulla vicenda, quindi è da continuare a considerarsi come una coppia non ufficiale, ma chissà che nei prossimi mesi la (fin qui presunta) relazione non venga pubblicizzata dagli stessi protagonisti, come accaduto con Chiara e Mattia Zaccagni.

Nel frattempo lei continua a pubblicare scatti che lasciano senza parole i propri fan: su Instagram dà sfoggio alla sua bellezza con curve sinuose che – con l’arrivo dell’estate – mette in mostra grazie a costumi che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. I tifosi del Napoli (ma non solo) apprezzano e lo farà anche Gollini che, tornando per un attimo al calcio, aspetta di conoscere il suo futuro: il riscatto dall’Atalanta è fissato ad 8 milioni ma De Laurentiis per acquistarlo a titolo definitivo vuole uno sconto. Lui, nel frattempo, può godersi le vacanze, magari accompagnato dalla bella Angela.