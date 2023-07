Andrà via alla scadenza, niente rinnovo e saluta Napoli

Uno dei protagonisti dell’ultima esaltante stagione del Napoli ha di recente deciso il suo futuro: la decisione sembra definitiva

Il Napoli, dopo aver riportato in città lo Scudetto a distanza di 33 anni, sta programmando la prossima stagione. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è chiaro, fare meglio in Europa e vincere magari la Champions League. Per Rudi Garcia, successore di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, l’impresa sarà di quelle complicate, ma stimolanti, difficili, ma non impossibili.

Perché il Napoli ha dimostrato nelle ultime stagioni tutto il suo potenziale, anche in campo europeo: l’ultima annata, a prescindere dall’eliminazione ai quarti di finale contro il Milan, è stata storica. Mai, infatti, gli azzurri erano entrati tra le prime otto squadre d’Europa, nemmeno con Maradona. Mai il Napoli aveva giocato i quarti di finale di Champions League.

Rudi Garcia, invece, nella sua carriera da allenatore è riuscito a centrare anche una semifinale: era il 2020 ed era alla guida del Lione. Quella squadra stupì l’Europa intera nel corso della competizione, eliminando il Manchester City di Guardiola ai quarti. In semifinale, poi, il Bayern Monaco sconfisse i francesi per 3-0.

Il tecnico francese, che torna in Serie A a distanza di sette anni dopo l’ultima esperienza con la Roma, ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione che toccherà questa squadra il meno possibile: l’impianto base è gia ben collaudato.

Bisognerà puntellare la rosa e saper intervenire bene in caso di cessioni dei big: ma l’importante sarà dare continuità al lavoro svolto da Spalletti, ripartendo dai punti fermi della scorsa stagione. Uno tra questi, senza dubbio, è stato Mario Rui. “Il Maestro”, come viene chiamato a Napoli, è il proprietario della fascia sinistra. Un terzino che con Luciano Spalletti ha toccato picchi altissimi, diventando uno dei migliori tra i top 5 campionati europei.

Futuro Mario Rui, il portoghese ha deciso: niente rinnovo con il Napoli

Il futuro di Mario Rui, come quello di altri suoi compagni, è argomento di discussione al momento in casa Napoli. La dirigenza dovrà impostare le prossime stagioni, tenendo bene in considerazione anche i calciatori in scadenza di contratto.

L’accordo del terzino portoghese con il club partenopeo, ad esempio, scadrà nel 2025: l’ultimo rinnovo è datato 2020. Difficile, secondo quanto trapela, ipotizzare un ulteriore prolungamento: la strada sembra già tracciata. Mario Rui e il Napoli si separeranno.

L’ex calciatore di Empoli e Roma, infatti, al termine della stagione 2024-2025, lascerà gli azzurri, senza rinnovare. Davanti a lui, adesso, due anni in cui dare il meglio. Per provare ad arrivare più in alto possibile, per provare a portare a Napoli una Champions League.