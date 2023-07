Altro che Dia, il Napoli pensa a un super colpo dalla Salernitana: i dettagli

Il nome di Dia era stato accostato a quello del Napoli, ma il team partenopeo potrebbe cercare di prendere un altro giocatore della Salernitana

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli ha subito detto addio al tecnico che ha riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo la bellezza di 33 anni. Luciano Spalletti, infatti, ha annunciato ad Aurelio De Laurentiis la sua volontà di prendersi un anno sabbatico. Il presidente, di fatto, si è messo alla ricerca del nuovo allenatore della sua squadra.

Dopo i tanti nomi accostati al suo club, il patron partenopeo ha scelto Rudi Garcia, sorprendendo così sia i propri tifosi che tutti i media sportivi. Il tecnico francese, nonostante qualche dubbio iniziale, ha comunque convinto i più scettici con la sua conferenza stampa di presentazione. In tale occasione, infatti, l’ex mister della Roma ha ribadito la sua intenzione di far continuare a vincere il team campano.

Con l’ufficializzazione di Rudi Garcia la luce dei riflettori si è spostata sul mercato dei calciatori. Tra i tanti profili accostati al Napoli bisogna inserire sicuramente di Boulaye Dia, soprattutto in caso di una possibile cessione di Victor Osimhen. Tuttavia, oltre alle voci sull’attaccante che ha rimandato la festa Scudetto di qualche giorno, il club partenopeo sta pensando anche ad un altro giocatore di proprietà della Salernitana.

Napoli, Lassana Coulibaly della Salernitana potrebbe diventare un obiettivo

Secondo varie indiscrezioni di calciomercato, infatti, il Napoli starebbe pensando al centrocampista Lassana Coulibaly. Il giocatore maliano di fatto potrebbe arrivare in azzurro dopo la grandissima stagione disputata quest’anno con la maglia della Salernitana, dove nelle 35 partite che ha giocato è riuscito sia a segnare 3 gol che a fornire ben 3 assist vincenti.

Lassana Coulibaly, di fatto, è stato tra le rivelazioni del campionato terminato solo qualche settimana fa. Il maliano per il Napoli sarebbe molto utile per dare fiato ai tre titolarissimi del suo centrocampo: Piotr Zielinski (sempre se dovesse restare ancora in azzurro), Stanislav Lobotka (anche se bisogna considerare sempre qualche voce che arriva dall’Arabia Saudita) e Frank Anguissa.

Il calciatore della Salernitana, infatti, potrebbe essere utilizzato da Rudi Garcia come possibile jolly, vista la sua duttilità nel giocare nelle varie zone del centrocampo. Mentre per quanto riguarda le altre operazioni di mercato in casa Napoli bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il Bayern Monaco, di fatto, deve solo pagare la clausola di rescissione presente nel contratto di Kim Mi-Jae e rendere ufficiale il suo addio. Per il rinnovo di Victor Osimhen, invece, è ancora distante un’intesa definitiva tra De Laurentiis e l’entourage del calciatore. Intanto, il Napoli punta Coulibaly: potrebbe essere lui il jolly per Garcia.