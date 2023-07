Tutto confermato: il Napoli piazza il colpo a centrocampo

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia è alla ricerca non solo del sostituto di Kim, ma anche di un un nuovo centrocampista

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria dello Scudetto e l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia, è alle prese con la campagna acquisti per la prossima stagione. Il patron partenopeo, infatti, è focalizzato per cercare di non disperdere la grandissima forza dimostrata dalla sua squadra nel corso di quest’anno così straordinario.

Il primo nodo da sciogliere è sicuramente quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto del centravanti nigeriano, considerando che scadrà nel 2025. Il presidente azzurro ha tutta l’intenzione di offrire un super ingaggio (circa 6,5 milioni di euro) al capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A, anche se un’intesa definitiva con l’entourage del giocatore è ancora abbastanza lontana.

Un’altra priorità per il Napoli è quella di trovare un sostituto di Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano, di fatto, si può già considerare un ex azzurro, considerando che per il suo passaggio al Bayern Monaco si attende solo l’annuncio ufficiale. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla ricerca del centrale dell’anno prossimo, i tifosi azzurri possono esultare per un possibile colpo a centrocampo.

Mercato Napoli, conferme sul gioiello spagnolo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘TvPlay’, il Napoli, oltre a Gabri Veiga del Celta Vigo, sta seguendo un altro gioiellino del calcio spagnolo: Rodri Sanchez del Betis Siviglia. Il classe 2000, ora impegnato con l’Under 21 della Spagna nell’Europeo di categoria, si è fatto notare quest’anno disputando una grandissima stagione, dove in 39 partite giocate con la squadra guidata da Manuel Pellegrini ha sia segnato 2 gol che fornito 7 assist vincenti ai propri compagni.

Tuttavia, almeno per il momento, il Betis Siviglia non vorrebbe cedere Rodri Sanchez. Per prendere quest’ultimo, quindi, il Napoli dovrebbe pagare la sua clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Un possibile arrivo dello spagnolo, di fatto, garantirebbe a Rudi Garcia un forte ricambio al terzetto titolare formato – al momento – da Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa.

Il Napoli, visti gli addii di Diego Demme e Tanguy Ndombele, ha infatti la necessità di prendere in questa campagna acquisti almeno due centrocampisti. Aurelio De Laurentiis, di fatto, vuole regalare a Rudi Garcia una squadra che possa sia difendere lo Scudetto conquistato quest’anno che andare avanti il più possibile in Champions League.