L’ex Napoli al Milan: tradimento inaspettato, tifosi di sasso

L’ex calciatore del Napoli al Milan: il tradimento a sorpresa del giocatore lascia tutti i tifosi azzurri senza parole

La sfida tra Napoli e Milan non si limita solo al campo, dove gli azzurri hanno scucito dal petto dei rossoneri lo Scudetto, conquistandolo in questa stagione. Anche sul mercato c’è rivalità tra le due squadre, visto che gli obiettivi spesso sono comuni, come è capitato nel caso di Daichi Kamada che sembrava ad un passo dalla firma con il Napoli ed ora invece è indirizzato verso la Milano rossonera a parametro zero. Dopo il cambio in dirigenza, con la separazione dallo storico capitano e leggenda del club Paolo Maldini, il Milan è ora pronto a tornare con prepotenza sul mercato ed ha chiuso, infatti, l’affare con il Chelsea per Ruben Loftus Cheek.

Chiaramente però Loftus Cheek non sarà l’unico acquisto del club rossonero, che vuole tornare di nuovo ai vertici del campionato di Serie A dopo una stagione non all’altezza delle aspettative. Il Milan è pronto ad acquistare anche un ex giocatore del Napoli, con un affare che lascia di sasso tutti i tifosi azzurri, sorpresi dalla possibilità di questo “tradimento”.

L’ex Napoli verso il Milan: il tradimento inaspettato sorprende i tifosi

Il Milan ha infatti messo nel mirino il centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, che dopo solo un anno sembra vicino a lasciare la capitale francese per tornare in Serie A. In questa prima stagione all’ombra della Torre Eiffel, il centrocampista ex Real Betis e Napoli non ha trovato lo spazio e la considerazione che si aspettava nel centrocampo di Galtier.

Il Milan, che è alla ricerca di ulteriori rinforzi a centrocampo visto anche l’infortunio di Bennacer, proverà a lavorare all’affare nel corso delle prossime settimane, con la speranza di chiudere il colpo nella seconda metà del calciomercato, quando il Paris Saint-Germain avrà bisogno di liberare spazio per la sua solita campagna acquisti faraonica. A quel punto Fabian Ruiz sarebbe uno dei maggiori indiziati a lasciare il club e sicuramente gradirebbe un ritorno in Serie A, dove con la maglia del Napoli ha brillato in maniera particolare, affermandosi come uno dei maggiori specialisti nei gol da fuori area. Vedremo se si concretizzerà il ritorno in Italia di Fabian Ruiz, con quello che sarebbe a tutti gli effetti un vero e proprio tradimento nei confronti dei tifosi azzurri che lo hanno sostenuto in passato.