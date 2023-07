Floriana Messina, scatto da scudetto: il bikini esalta le sue forme esplosive

Lo scatto da scudetto di Floriana Messina fa impazzire tutti i suoi followers, il bikini esalta alla perfezione le sue forme esplosive

Floriana Messina è una delle influencer più seguite e apprezzate del panorama italiano. Nel corso della sua carriera si è contraddistinta per la sua bellezza e le sue partecipazioni in vari contesti televisivi. Come per esempio il Grande Fratello 12, che ne ha definitivamente fatto esplodere la popolarità. Sono diversi i suoi lavori sui social dopo un periodo lontano dai riflettori, E’ un personaggio molto legato alla sua famiglia e alla sua terra d’origine la Basilicata, dove torna sempre con molto piacere.

La sua vita lavorativa l’ha interamente dedicata al mondo dello spettacolo, cercando ‘fortuna’ a Roma. La Messina è una che cattura l’occhio, lo si può ben notare dal suo profilo Instagram dove conta oltre 740 mila followers e la particolarità è che è impostato come privato. Una dimostrazione che, pur essendo un personaggio pubblico molto seguito, Floriana tiene a non far vedere i suoi post a chiunque, ma soltanto ai suoi fans più accaniti.

La bellezza di Floriana Messina è fuori discussione, infatti ogni giorno riceve tantissimi complimenti da parte dei suoi followers. E in passato ha anche dichiarato di essere stata corteggiata da molti calciatori. Una confessione hot che ha fatto impazzire tutti i tifosi di calcio e che l’ha fatta avere anche più seguito.

Floriana Messina da perdere la testa: un bikini da paura

Grandissima tifosa del Napoli, tanto da essere soprannominata la ‘Kim Kardashian del Vesuvio‘, Floriana Messina ha postato una foto su Instagram da far perdere la testa. C’è lei che si rilassa in una località di mare, con indosso un costume due pezzi di colore arancione. E poi la posa, spontanea, lo sguardo verso l’orizzonte e quel sorriso che non manca mai. Il lato A in bella mostra, manco a dirlo, che fa impazzire tutti i suoi followers.

Una bellezza mediterranea, quella di Floriana, accusata però dagli haters di aver fatto ricorso troppe volte alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto. Lei che di periodi brutti se ne intende, come la tresca amorosa tra il suo fidanzato Diego Loasses e Nina Moric, per una vicenda che ha popolato le pagine dei giornali di gossip di qualche anno fa. Ma Floriana Messina ha le spalle larghe, se ne infischia degli haters e delle chiacchiere, pensa a concedersi quel meritato relax e soprattutto a essere più bella che mai.