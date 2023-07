Doccia gelata per il Napoli, salta tutto: sta per trasferirsi all’Inter

Napoli alla ricerca del sostituto di Kim: dopo Danso (diretto al Lipsia), un altro obiettivo potrebbe saltare. Inter in pole position per l’acquisto

È tempo di valutazioni per la dirigenza partenopea che ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine tra le quali potrebbero esserci Lozano e Zielinski.

Chi, invece, è quasi certo di un addio imminente è Kim, il sergente della difesa istruita da Luciano Spalletti. Il difensore coreano è sempre più vicino al Bayern Monaco: ormai è stato trovato l’accordo sull’ingaggio e si attende solo il pagamento della clausola rescissoria. Anche per questo, una delle priorità del mercato azzurro sarà riuscire a trovare un suo degno sostituto.

In tal senso sono numerosi i profili attenzionati da Aurelio De Laurentiis e i suoi assistenti: dalle ipotesi “italiane” rappresentate da Perr Schuurs e Giorgio Scalvini, passando per alcuni nomi dalla Bundesliga come Hincapiè del Leverkusen e Itakura del Borussia M’gladbach, fino ad arrivare all’idea, fino a qualche giorno fa più concreta, di Kevin Danso del Lens. Il difensore austriaco, però, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Lipsia.

Demiral-Napoli, salta tutto? Piomba l’Inter sul difensore!

Un altro nome che intriga la dirigenza partenopea è quello di Merih Demiral, difensore centrale classe ’98 di proprietà dell’Atalanta, che è finito nel mirino di diverse big italiane. Nonostante una stagione non al top delle prestazioni, il difensore turco potrebbe scatenare un’asta tra le squadre che contendono il suo cartellino. L’Inter, in particolare, si sarebbe fatta sotto con decisione e starebbe pensando di puntare tutto su di lui per rinforzare la difesa, anticipando anche la concorrenza del Napoli.

La società gestita da Percassi avrebbe già fissato il prezzo per lasciarlo partire da Bergamo: almeno 15 milioni di euro oppure il giocatore non si muoverà. Tuttavia, i rapporti tesi tra l’ex centrale della Juventus e Gian Piero Gasperini potrebbero facilitare la buona riuscita della trattativa. Nell’ultima parte di stagione Demiral è finito ai margini del progetto nerazzurro, come dimostrato anche dai dati: soltanto 13 presenze su 28 totali (di cui 2 da titolare) dalla 18esima in poi. Ora l’interesse del Napoli con l’Inter pronta però al sorpasso.