Niente Napoli: il calciatore giocherà in Premier League

Il giocatore è vicinissimo al trasferimento in Premier League: il difensore era stato accostato anche al Napoli per il post Kim Min-jae.

Il Napoli è pronto a salutare Kim Min-jae: il difensore sudcoreano volerà in Germania, precisamente Monaco di Baviera, per iniziare una nuova avventura con il Bayern Monaco. Il club tedesco sta aspettando l’inizio del calciomercato per ufficializzare il tutto: al Napoli verranno pagati i quasi 60 milioni della clausola rescissoria valida solo nei primi quindici giorni del mese di luglio.

Kim è stato chiaramente uno dei protagonisti dello scudetto vinto nella stagione appena conclusa: il classe ’96 ha vinto il premio come “Miglior difensore della Serie A”, sostituendo alla grande Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea la scorsa estate. La speranza dei tifosi e di Rudi Garcia è che questa possa essere l’unica cessione importante di questa sessione estiva di calciomercato.

Era stato accostato al Napoli, a un passo il trasferimento all’Aston Villa

La squadra mercato del Napoli composta da Micheli e Mantovani (Giuntoli è sempre più vicino all’addio) è così alla ricerca di un valido sostituto di Kim. Tra i vari profili accostati al Napoli, oltre i vari Danso, Hancko e Milenkovic, era stato fatto anche il nome di Pau Torres del Villarreal.

Nella giornata di oggi, però, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è stata chiusa la trattativa tra Villarreal e Aston Villa per il difensore spagnolo. Pau Torres ha già accettato l’offerta del club inglese ed è pronto a firmare un contratto di cinque anni. Il classe ’97 era stato cercato anche proprio dal Bayern che ha poi deciso di virare tutto su Kim.