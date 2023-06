“Firmerà nei prossimi giorni con il Napoli”: che colpo per gli azzurri!

Il Napoli è pronto ad assicurarsi un colpo importante per il futuro: la notizia arriva da Il Mattino, che svela ulteriori dettagli su una firma importante per i partenopei.

Mosse importanti per il futuro quelle che si appresta a impugnare la squadra campione d’Italia, chiamata a una stagione da protagonista con la speranza di poter difendere il titolo conquistato in quella appena conclusa. Per i partenopei potrebbero esserci diversi movimenti, sia in entrata che in uscita, perché i calciatori appetiti dai top club europei sono tanti, come giusto che sia. E il Napoli non può e non vuole farsi trovare impreparato, anche se a prescindere la rosa resta migliorabile in alcuni ruoli.

Uno di questi è senza dubbio quello del terzino destro: per un Giovanni Di Lorenzo sempre più leader e totem della squadra partenopea, il nodo è legato perlopiù alla mancanza di un vero e proprio suo sostituto. Il Napoli riaccoglierà alla base Alessandro Zanoli dopo il prestito alla Sampdoria, ma è chiaro che dovranno essere fatte le valutazioni del caso. Proprio a tal proposito, arriva una grande notizia per i tifosi, in attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse sul mercato in vista delle prossime settimane.

Di Lorenzo: la firma per il rinnovo è vicina

La notizia è di quelle che i tifosi aspettano da tempo: Giovanni Di Lorenzo è ormai a un passo dal prolungare il suo contratto in essere con il Napoli.

A renderlo noto è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui le parti presto procederanno alle firme di un accordo virtualmente trovato già da tempo. “La posizione Di Lorenzo non è stata mai messa in discussione – si legge – , forte anche del contratto (scadenza nel 2026) che fu ritoccato nel 2021 con tanto di adeguamento economico (arrivato a 2 milioni e 300mila euro a stagione)”.

Novità anche sulla data della possibile ufficialità del nuovo accordo che, secondo quanto riportato dalla medesima fonte, è possibile possa arrivare prima della partenza del ritiro per il Trentino. Per quanto riguarda le cifre, l’entourage del calciatore è pronto a chiedere un prolungamento di altri due anni con una richiesta di ingaggio vicina ai 3 milioni di euro per il capitano del Napoli. Il tutto, ovviamente, in attesa di scoprire quale sarà il calciatore che andrà a essere il suo vice, anche se il terzino ha dimostrato di saper giocare con continuità anche senza praticamente fare mai un riposo effettivo nell’arco della stagione.