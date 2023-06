“Doppio colpo dal Napoli”: la notizia spiazza tutti, cifre da capogiro per gli azzurri

I big del Napoli sono sempre più nel mirino delle big d’Europa, a seguito di una stagione memorabile che li ha posti all’attenzione dei club più importanti.

La stagione record per il Napoli rischia di essere un’arma a doppio taglio per gli azzurri, che sanno bene di poter dire addio a diversi elementi di spicco per la prossima stagione. Chi è ormai quasi certo di lasciare il club partenopeo è Kim Minjae: nelle scorse ore, sono arrivare ulteriori conferme sul fatto che il Bayern Monaco pagherà la clausola rescissoria che si attiverà proprio nei prossimi giorni.

Il Napoli, intanto, è già da tempo alla ricerca del suo sostituto, visto che i margini per un accordo tra le parti per un rinnovo (con tanto di modifica della clausola) non ci sono mai stati effettivamente. Ma c’è un altro giocatore che è in bilico e che potrebbe partire insieme proprio al difensore ex Fenerbahce.

“Il Bayern vuole Osimhen insieme a Kim”

In queste ore, per quanto riguarda Victor Osimhen, è avanzato con forza l’interesse del Bayern Monaco, che è pronto a sfidare il Paris Saint-Germain nel caso in cui il nigeriano non dovesse restare in azzurro.

Tutto dipenderà dall’esito della trattativa per il rinnovo di contratto, insomma. A fare un punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui la prima offerta di rinnovo del Napoli che si attesta sui 5-6 milioni di euro sarebbe stata rispedita al mittente. L’agente del giocatore avrebbe preso tempo, visto che alla finestra ci sono appunto PSG e Bayern Monaco. Proprio il club bavarese vorrebbe provare a mettere a segno un doppio colpo clamoroso insieme a Kim Minjae, che invece è cosa ormai fatta. La valutazione del cartellino dell’ex Lille parte da 150 milioni di euro, motivo per cui – in caso di cessione – il Napoli incasserebbe sui 200 milioni.