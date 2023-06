Di Lorenzo, annuncio dell’ultim’ora dell’agente: riguarda il futuro

Importante novità sul futuro di Giovanni Di Lorenzo: il suo agente Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio CRC.

Uno dei protagonisti indiscussi del Napoli capace di portarsi a casa il terzo Tricolore della sua storia è stato senza dubbio Giovanni Di Lorenzo. Leader dentro e fuori dal campo, l’esterno toscano ha dimostrato ampiamente di meritarsi la fascia di capitano affibbiatagli nella scorsa estate, sostituendo così Lorenzo Insigne.

Presto, come annunciato già in mattinata, potrebbero esserci grandi novità in merito proprio al suo futuro. E a confermarlo è stato il suo agente Mario Giuffredi in un’intervista rilasciata a Radio CRC.

L’intervista a Giuffredi

Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito nel corso del suo intervento a Radio CRC.

Il procuratore ha confermato l’appuntamento a stretto giro per il rinnovo: “Vuole legarsi al Napoli a vita proprio perché abbiamo tutti la convinzione che determinate bandiere possano esistere. Nelle prossime settimane ci incontreremo con il Napoli e ne parleremo”.

Fiducia anche su Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, sul quale ha dichiarato: “Lui ha grande esperienza e i suoi risultati sono sottovalutati”. Poi, ha ricordato che “ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà cosa difficile, come lo sarebbe stato per chiunque”.