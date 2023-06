Colpo sfumato per il Napoli: è pronto a rinnovare per il suo club

Notizia beffa per il Napoli, che potrebbe vedersi sfumare uno degli obiettivi di mercato: il calciatore seguito dagli azzurri è pronto a rinnovare con il suo club.

Il Napoli è attivo sul mercato per cercare di assicurarsi colpi che possano rinforzare la rosa che sarà a disposizione di mister Rudi Garcia per la prossima stagione. Sono diversi i profili individuati dal club azzurro su cui potrebbero esserci offensive a stretto giro, in attesa di quelle che potranno essere le uscite. Una di esse, quella di Kim Minjae è ormai praticamente annunciata: il difensore ex Fenerbahce è pronto ad accasarsi al Bayern Monaco, che verserà l’importo della clausola rescissoria nei prossimi giorni, così come confermato nelle scorse ore.

Al suo posto, i partenopei tengono sott’occhio alcuni calciatori, anche se dalla Francia arrivano notizie che depennerebbero un nome dal casting imbastito dal club di Aurelio De Laurentiis per la ricerca del sostituto di Kim.

Danso tratta il rinnovo con il Lens

Uno dei nomi accostati con forza al Napoli a proposito della sostituzione di Kim Minjae è Kevin Danso, difensore austriaco 24enne di proprietà del Lens.

Tuttavia, il calciatore sarebbe in procinto di firmare il prolungamento con il club di Ligue 1. A renderlo noto è il portale francese Footmercato, secondo cui le parti sono pronte a negoziare il rinnovo di contratto. Notizia che, se dovesse portare al prolungamento effettivo, allontanerebbe definitivamente un obiettivo del club azzurro per la difesa.