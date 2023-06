Calciomercato Napoli, nome nuovo per la difesa: vale ben 60 milioni!

Il Napoli continua la sua caccia al sostituto di Kim Minjae, prossimo al passaggio al Bayern Monaco. In queste ore è spuntato un nome nuovo: la clausola rescissoria è altissima.

Cercasi difensore: ormai il Napoli è ben consapevole di cercare un nuovo centrale che possa sostituire Kim Minjae. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme in merito al suo passaggio al Bayern Monaco. Il club bavarese verserà l’importo della clausola rescissoria, che si attiverà a partire da sabato. Il club azzurro, dunque, ha imbastito già la caccia al suo sostituto e in queste ore spunta un nome nuovo tra quelli tenuti in considerazione dal club partenopeo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Piace Le Normand, clausola da 60 milioni

Il nome nuovo per la difesa del Napoli è Robin Le Normand, difensore di proprietà della Real Sociedad e che ha una clausola dal valore di ben 60 milioni di euro.

A svelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui è un profilo stimati particolarmente dalla dirigenza e dal settore tecnico azzurro. L’ostacolo principale della trattativa, come detto, è eventualmente rappresentato dalla clausola rescissoria presente nel contratto tra il calciatore e il club spagnolo, che in ogni caso – secondo la medesima fonte – è comunque ritenuta trattabile.