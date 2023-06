Ribaltone in panchina, arriva un ex allenatore del Napoli: firma milionaria

La sonda saudita nel calciomercato europeo e quindi italiano è sempre più profonda: potrebbe atterrare nella Pro League locale anche un ex allenatore del Napoli

Davvero copiosa, e ancora non è nemmeno luglio, la quantità di calciatori e allenatori che in pochi giorni hanno preparato le valigie e preso il primo volo per l’Arabia Saudita. Ad inaugurare questa tendenza, nel corso dell’attuale estate, è stato N’Golo Kante. Dal Chelsea, terminato il contratto, è passato all’Al-Ittihad. Dopo di lui, sul volo successivo, è salito Kalidou Koulibaly, che in Blues aveva appena completato la stagione dopo una lunga e bellissima parentesi col Napoli. I due potranno ritrovare a giorni anche Roberto Firmino dal Liverpool.

La Premier League sembra essere in tal senso il mercato preferito dai sauditi, che però non disdegnano nemmeno la Serie A, sopratutto per la sua scuola di allenatori. In Arabia Saudita piace molto Massimiliano Allegri, che però attualmente risulta ancora legato alla Juventus, con prospettive da chiarire. Sarebbe più semplice virare su un tecnico fermo, da tesserare dovendo negoziare solo il contratto con lui e non con la società di appartenenza.

È il caso allora di una recente conoscenza del Napoli, ovvero mister Rino Gattuso. L’ex bandiera del Milan è fermo dalla conclusione dell’esperienza sulla panchina del Valencia, conclusasi il 30 gennaio scorso con la rescissione del contratto a pochi mesi dall’arrivo.

Arabia Saudita, anche l’ex allenatore del Napoli in League Pro? Le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni riferite dal ‘Corriere dello Sport’, Gennaro Gattuso potrebbe essere il prossimo allenatore dell’Al-Hilal, e ritroverebbe proprio Kalidou Koulibaly, difensore già allenato quando sedeva sulla panchina del Napoli. Pare che il tecnico abbia già comunicato la sua disponibilità al governo locale, il quale si sarebbe fatto avanti proponendogli un contratto dall’astronomica cifra di 15 milioni di euro a stagione.

Le parti avrebbero avuto un primo più concreto contatto nel corso dell’ultimo fine settimana. L’offerta sarebbe giunta quasi in concomitanza con la firma di Koulibaly sul contratto che lo legherà al club di Riyad per circa 25 milioni di euro all’anno. L’informazione circa Gattuso potrebbe interessare anche altri calciatori che militano in Europa. In Arabia Saudita è seguito Hirving Lozano, il cui contratto è in scadenza col Napoli nel giugno del 2024, e anche Stanislav Lobotka, centrocampista però fresco di rinnovo, rispetto al quale gli azzurri hanno imposto il veto sulla cessione.