Inaspettato Napoli, per l’attacco spunta l’attaccante dell’Atletico Madrid

Idea a sorpresa per l’attacco del Napoli in caso di cessione di Osimhen, la novità è un attaccante dell’Atletico Madrid.

Ancora da capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen al Napoli, con il presidente De Laurentiis che l’ha dichiarato incedibile, a meno di offerte faraoniche che per ora non sono arrivate. Intanto il club partenopeo inizia a guardarsi intorno per capire quali piste percorrere per un eventuale sostituto.

Morata, anche il Napoli si inserisce nella corsa?

Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, il Napoli sta sondando il territorio per Alvaro Morata. L’attaccante con un passato in Italia alla Juventus è l’obiettivo degli azzurri che però se la dovranno vedere con la concorrenza del Milan che è alla disperata ricerca di un centravanti.

L’attaccante spagnolo è già stato due volte in Italia con la maglia della Juventus, sia dal 2014 al 2016 che dal 2020 al 2022. Collezionando 135 presenze e 30 gol. Il calciatore è dal 2022 nelle fila dell’Atletico Madrid dove ha disputato 36 partite e segnato 13 reti. Oltre le sopracitate ha giocato anche per Real Madrid (squadra in cui è cresciuto), Chelsea e naturalmente anche la nazionale spagnola dove pochi giorni fa ha vinto la Nations League.