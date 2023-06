Napoli, che beffa: vicinissimo il suo trasferimento al Milan

Calciomercato Napoli, azzurri beffati: l’obiettivo di mercato dei partenopei è ad un passo dal trasferimento al Milan

Il duello tra Napoli e Milan continua anche dopo il termine del campionato. I campioni uscenti, nel corso dell’ultima stagione si sono visti scucire lo Scudetto dal petto proprio dagli azzurri, che hanno però subìto l’eliminazione dalla Champions League proprio per mano dei rossoneri (al netto di alcuni episodi arbitrali dubbi). Come dicevamo però, il duello tra le due squadre non si limita al campo: entrambe le società, infatti, hanno la stessa politica in sede di calciomercato, quella di puntare sui giovani, e dunque non è un caso che diversi obiettivi di mercato siano in comune tra le due squadre.

Il primo caso è certamente quello di Daichi Kamada, che sembrava ad un passo dal Napoli ed invece poi è arrivato ad essere praticamente un nuovo giocatore del Milan, prima che la società rossonera allontanasse Paolo Maldini. Al momento, infatti ,il trequartista giapponese ha l’accordo totale con i lombardi, però non ha ancora firmato dopo il terremoto che ha portato via dalla società rossonera la bandiera e storico capitano. Kamada però non è l’unico caso, c’è infatti un altro giocatore che sembrava destinato al Napoli ed ora invece è ad un passo dalla firma con il Milan

Calciomercato Napoli, che beffa: è ad un passo dal Milan

Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese classe 2002 che ha fatto brillare gli occhi a mezza Serie A e non solo nel corso dell’ultima stagione in Friuli. Il serbo, nonostante non sia stato un titolare fisso nel centrocampo dell’Udinese, ha mostrato lampi di classe pura che pochissimi calciatori possono vantare ed ha impreziosito le sue 37 presenze in campionato con ben 5 gol e 4 assist. Il centrocampista nato a Berlino, ma con doppia nazionalità serba e tedesca, può ricoprire sia il ruolo di mezz’ala che quello di trequartista.

Per questo motivo il suo nome è finito nel mirino di tantissimi club, tra cui Milan e Napoli. Il Milan, vista la cessione di Tonali, ha in mente di rinnovare completamente il centrocampo e trovare anche magari un’alternativa al sistema di gioco del 4-2-3-1, mentre il Napoli, secondo Sky Sport, andrebbe in affondo su Lazar Samardzic nel caso in cui Zielinski non dovesse rinnovare il proprio contratto e fosse dunque ceduto nel corso di questa sessione di mercato. Quello che è certo è che la sfida tra Napoli e Milan, in questi mesi continuerà passando dal campo alle trattative di calciomercato.