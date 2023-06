Non solo Caprile, l’Empoli punta un altro gioiello del Napoli

Inizia il calciomercato in’uscita anche per il Napoli. Oltre i nomi che vi abbiamo raccontato in questi giorni, gli azzurri hanno ricevuto la richiesta per un giovane centrocampista

Secondo Sky Sport infatti, l’Empoli oltre Caprile (che il Napoli pensa di acquistare dal Bari) sta osservando particolarmente anche il centrocampista Michael Folorunsho. Il calciatore è di proprietà del Napoli e nell’ultima stagione era in prestito al Bari. Ora è pronto per la sua prima esperienza in Serie A.

Folorunsho chiesto dall’Empoli

Centrocampista nato a Roma classe ’98 è stato acquistato dal Napoli nel 2019 per circa 1 milione di euro. Dopo una serie di stagioni al Virtus Francavilla, il centrocampista è stato girato in prestito al Pordenone e due volte alla Reggina e al Bari.

In carriera conta più di 160 partite tra i professionisti e 26 gol (exploit nell’ultima stagione al Bari, dove con un posizionamento più offensivo ha siglato 8 volte il suo nome nel tabellino). Abile palla a terra, Michael ha dalla sua una grande fisicità che lo rendono come pochi e quest’anno in Serie B ha dimostrato che è pronto per il salto definitivo.

Nonostante la grande qualità dimostrata, per il centrocampista le strade che portano al Napoli sembrano chiuse, così come la Serie B sembra essere un campionato che ormai sta stretto alla sua dimensione. Di qui l’idea dell’Empoli di puntarci, da capire quale possa essere la formula del trasferimento, ma i toscani – grazie alla cessione per 20 milioni di Vicario al Tottenham e quella probabile di Parisi che piace alla Juventus – avrebbero la liquidità per presentare un’offerta importante al Napoli.