Caprile al Napoli? Rivelazione dell’agente: deciso il futuro

Con il termine della stagione molti calciatori sono rientrati a Napoli dai propri prestiti. Uno in particolare però cerca conferma per rimanere nella squadra di Garcia in vista della prossima stagione.

Elia Caprile è sicuramente uno dei prospetti più interessanti di casa Napoli. Il portiere dopo un ottima stagione al Bari è tornato nel capoluogo campano allo scadere del prestito e il suo obiettivo è quello di voler rimanere in Serie A. Per questo motivo il suo agente Graziano Battistini a Radio Crc ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul futuro dell’estremo difensore italiano.

Le parole del procuratore di Caprile

A Radio Crc, Graziano Battistini senza giri di parole si è espresso così sul futuro del suo assistito:

In questo momento tutto ciò che dico può essere travisato. Diciamo che bisogna capire e valutare il mercato di Caprile per fare le dovute valutazioni. Il ragazzo ha dimostrato di meritare una chance in una categoria superiore, poi chiaramente c’è da vedere se qualcuno può dargli questa chance e trovare gli incastri giusti. Ci troviamo tante volte a dire le stesse cose, ma la verità è che è presto. I tempi per valutare certe cose sono maturi e con calma si faranno tutte le valutazioni.

L’agente ha poi aggiunto che almeno per ora non ci sono stati incontri con Aurelio De Laurentiis e almeno per ora sembrerebbe che un eventuale colloquio non arriverà a breve termine:

Non ho avuto modo di sentire De Laurentiis, vado avanti col mio lavoro e le mie cose, siamo a giugno e vedremo cosa succederà.

Insomma, il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma l’intenzione del Napoli pare essere proprio quella di rilevarlo dal Bari e poi decidere serenamente il suo futuro. L’Empoli pare si sia già mosso per chiederne il prestito facendone l’erede di Vicario, passato al Tottenham.