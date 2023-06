Resterà in azzurro: accordo a un passo per il prolungamento!

Crescono le quotazioni per la permanenza dell’azzurro: l’ultima novità tranquillizza tutti i tifosi. Ci sono ancora degli ostacoli da superare, ma le promesse sono buone.

Il Napoli, a pochi giorni dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, resta alla finestra per capire quali saranno gli interventi necessari per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. L’obiettivo degli azzurri non può che essere la difesa del titolo conquistato nella stagione appena conclusa, motivo per cui tutti i riflettori della tifoseria sono puntati sulle mosse di mercato del club partenopeo, sia in entrata che in uscita.

A tal proposito, la società azzurra sembra avere le idee chiare su un calciatore in particolare: per lui la permanenza è ormai a un passo, nonostante le ultime voci parlavano di riflessioni da parte della dirigenza.

Gollini verso la permanenza: la notizia

Si tratta di Pierluigi Gollini, portiere che a gennaio è arrivato con la formula del titolo temporaneo dall’Atalanta, che precedentemente lo aveva ceduto con la medesima formula alla Fiorentina.

A fare un punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui cresce l’ottimismo per l’affare tra gli azzurri e i bergamaschi per il cartellino del portiere. “Il club azzurro – si legge a tal riguardo – farà un altro tentativo per tenerlo con lo sconto e si respira ottimismo sulla possibilità di averlo anche per la prossima stagione”.