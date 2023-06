Il giocatore dell’Hertha Berlino piace a Garcia: possibile scambio con Demme

Dalla Germania arriva la notizia dell’interessamento del Napoli per il giocatore dell’Hertha Berlino: possibile uno scambio con Diego Demme.

Il calciomercato è prossimo all’apertura (sabato 1° luglio) e il Napoli è pronto a rinforzarsi in vista della prossima stagione, la prima da campioni d’Italia nella gestione De Laurentiis. Non sarà facile migliorare una rosa che nella scorsa stagione ha fatto i solchi in campionato, ma l’obiettivo della squadra mercato è dare a Rudi Garcia una squadra competitiva su più fronti.

Per far ciò, bisogna prima provare a trattenere i migliori uomini della passata stagione: con l’addio imminente di Kim Min-jae, direzione Bayern Monaco, l’obiettivo del Napoli è quello di tenere in squadra Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A.

Tousart piace al Napoli, idea scambio con Demme

Uno degli uomini che sembra essere pronto a lasciare il Napoli è sicuramente Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, complice un infortunio a inizio stagione e l’esplosione di Stanislav Lobotka, ha trovato pochissimo spazio con Spalletti. Le cose difficilmente cambieranno con Garcia e per questo motivo l’ex Lipsia si sta guardando intorno per cercare una nuova squadra che gli garantisca maggior minutaggio.

Su di lui c’è da tempo l’interesse dell’Hertha Berlino, arrivato ultimo in Bundesliga in questa stagione e costretto a ripartire dalla Zweite Liga. Secondo quanto riportato dal Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Deutschland, nella trattativa potrebbe finirci Lucas Tousart.

Il centrocampista francese classe ’97, nonostante ricopra il ruolo di mediano, ha segnato 6 reti in 34 presenze quest’anno ed è un profilo che piace molto a Rudi Garcia. Il Napoli starebbe così pensando di proporre all’Hertha uno scambio con Demme più conguaglio economico. Nei prossimi giorni ci saranno altri contatti tra le due società.