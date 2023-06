Accostato al Napoli, l’ex azzurro rivela: “Ho una notizia sul suo futuro”

Il Napoli continua la sua caccia all’eventuale sostituto di Kim Minjae, che dal 1° luglio in poi può diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Intanto, c’è una rivelazione in diretta sul futuro dell’obiettivo azzurro.

La partenza di Kim Minjae è un problema che il Napoli sta affrontando preventivamente già da settimane. Il difensore azzurro potrebbe essere ufficializzato dal 1° luglio in poi dal Bayern Monaco, visto che il club bavarese è in procinto di pagare la clausola rescissoria per strapparlo agli azzurri.

Per sostituirlo, il club azzurro ha sondato diversi nomi: uno di questi porterebbe a un ritorno in Italia di un giocatore che, nel corso della sua breve parentesi in Serie A, non ha avuto modo di mettersi particolarmente in mostra.

Napoli su Hancko, le parole di De Matteis

Si tratta di David Hancko, difensore ex Fiorentina ora in forza al Feyenoord che è stato accostato al club azzurro come possibile erede di Kim Minjae.

A parlarne è una vecchia conoscenza del Napoli, oggi membro dello staff nella Nazionale slovacca, Paolo De Matteis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro.

“So che il Feyenoord vuole tenerlo, ma piace anche in Premier League e dipenderà anche dalle offerte che arriveranno”, ha dichiarato De Matteis a proposito del futuro di Hancko. Poi, ha aggiunto: “Potrebbe ricordare un po’ Juan Jesus come caratteristiche, è molto duttile col suo piede mancino”.