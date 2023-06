Tempo di cessioni: Napoli, in tre al passo d’addio

Previsti numerosi cambiamenti nel Napoli che scenderà in campo la prossima stagione: tre giocatori sono pronti a salutare

La stagione appena conclusa rimarrà impressa per sempre nella mente dei tifosi del Napoli. Trentatré anni dopo l’ultima volta, i partenopei hanno portato a casa uno scudetto che sembra insperato alla vigilia del campionato. L’impresa compiuta dagli uomini di Luciano Spalletti assume caratteri ancora più significativi se si pensa che l’ultimo scudetto vinto da una squadra che non sia una tra Juventus, Milan e Inter risale a ventidue anni fa, quando la Roma strappò il tricolore dalla maglia dei cugini della Lazio.

Spalletti, in pochissimo tempo, è riuscito a dare una forte identità ad un gruppo di giocatori messo insieme in una sola estate. Dopo le partenze illustri di Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz nessuno avrebbe mai immaginato una cavalcata trionfale come quella che il Napoli è stato capace di fare.

Nonostante lo scudetto vinto, però, la rosa in vista della prossima stagione subirà parecchi stravolgimenti. Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, dunque, non solo avrà l’arduo compito di dover sostituire un tecnico del calibro di Luciano Spalletti che è riuscito a vincere uno scudetto, ma dovrà fare i conti con una rosa profondamente rivista rispetto alla scorsa stagione.

Chi sembra certo di lasciare Napoli è Kim. Nel contratto del difensore ex Fenerbahce, infatti, è presente una clausola rescissoria dal valore di circa 60 milioni di euro. Nessuno si sarebbe mai aspettato l’exploit di Kim in questa stagione, quindi, per questa cifra, acquistare Kim sembra un affare per i più grandi club d’Europa. Su di lui, infatti, ci sono Manchester United e Bayern Monaco, con i bavaresi che sembrano in vantaggio.

Non solo Kim, in tre pronti a dire addio al Napoli

Il Napoli, consapevole dalla possibilità di perdere Kim, da diverse settimane è a lavoro per trovare il sostituto ideale. Il difensore coreano, però non sarà l’unico a svestire la casacca azzurra.

Come detto, Rudi Garcìa dovrà affrontare una profonda rivoluzione quando siederà sulla panchina del Napoli. La lista degli esuberi, infatti, è lunga e il Napoli ha intenzione di ricavare il massimo dalle loro cessioni.

Tra i tanti pronti a partire, in tre sembrano certi dell’addio. Uno di loro è Gianluca Gaetano, napoletano dalla nascita che ha coronato il sogno di laurearsi campione d’Italia vestendo la maglia della sua squadra del cuore. Per lui, nella scorsa stagione, è arrivata la gioia della prima rete in Serie A.

Anche Diego Demme lascerà Napoli. Il centrocampista tedesco, dopo l’esplosione di Lobotka, non ha praticamente mai messo piede in campo. L’ex giocatore del Lipsia, ora ha voglia di rilanciarsi e per farlo dovrà lasciare gli azzurri. L’ultimo giocatore che sembra certo della partenza è Alessio Zerbin. Come Gaetano ha trovato pochissimo spazio in campo e partire in prestito per crescere ulteriormente sembra la soluzione migliore per l’esterno del Napoli e della Nazionale.