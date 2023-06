Passi in avanti per il talento del Fenerbahce: contatti ufficiali, c’è ottimismo

Il Napoli ci prova per il talento del Fenerbahce: contatti ufficiali tra le due società, cresce l’ottimismo per la chiusura della trattativa.

Il calciomercato estivo si avvicina e il Napoli è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa che ha vinto lo scudetto nella stagione appena trascorsa. L’obiettivo principale è sempre quello di trattenere i protagonisti della squadra, ma si proverà anche ad acquistare qualche nuovo giocatore da regalare al nuovo tecnico Rudi Garcia.

Il primo calciatore da acquistare è un difensore, vista la partenza di Kim Min-jae direzione Bayern Monaco dopo una sola stagione in maglia azzurra. Ma si dovrà lavorare anche a centrocampo, dove Garcia perderà sicuramente Tanguy Ndombele, che non sarà riscattato e tornerà al Tottenham, e Diego Demme, alla ricerca di una nuova squadra (forse in Bundesliga) per avere maggiore minutaggio.

Kadioglu-Napoli, contatti avviati

Tra i vari giocatori seguiti dalla squadra mercato del Napoli ci sono i due talenti del Fenerbahce Arda Guler e Ferdi Kadioglu. Mentre il primo è seguito da più di mezza Europa e c’è il Milan in pole, il classe ’99 è un obiettivo più concreto e con una probabilità di chiusura di trattativa decisamente più alta.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, sono iniziati i contatti ufficiali tra i due club: attualmente c’è distanza tra domanda e offerta, ma cresce l’ottimismo. Importante per il Napoli è la volontà del ragazzo di giocare in Serie A. Così, dopo Kim l’anno scorso ed Elmas nel 2019, Kadioglu potrebbe essere il terzo giocatore a passare dal Fenerbahce al Napoli.