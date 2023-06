Futuro Osimhen, idea inedita del Napoli: può cambiare tutto

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto, ma il Napoli sta facendo di tutto per trattenerlo: nuova idea a sorpresa della società.

Sono giornate molto intense in casa Napoli, l’inizio della sessione di calciomercato estiva si avvicina e la società è al lavoro per regalare una rosa all’altezza al nuovo tecnico Rudi Garcia. L’inizio del mercato porterà via Kim Min-jae, promesso sposo del Bayern Monaco, pronto a pagare la clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro valida soltanto per i primi quindici giorni di luglio.

L’argomento che sta prendendo però la scena è quello legato al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha disputato una stagione fenomenale, vincendo anche il titolo di capocannoniere di Serie A con 26 reti, e ha un’opportunità enorme per trasferirsi in un top club del calcio europeo.

Su di lui ci sono infatti diversi club di Premier League, tra cui Manchester United, Chelsea e Newcastle e la “new entry” Liverpool. Ma la squadra che sembra maggiormente intenzionata a fare uno sforzo economico per accaparrarsi il talento ex Lille sembra essere il Paris Saint-Germain (soprattutto in caso di addio di Kylian Mbappé).

Rinnovo Osimhen, spunta l’idea clausola

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato abbastanza chiaro: il Napoli vuole tenere Osimhen, ma in caso di offerta irrinunciabile, verranno fatte tutte le valutazioni del caso. La società avrebbe già offerto al giocatore e il suo agente un rinnovo di contratto (in scadenza il 30 giugno 2025) per altri due anni con un cospicuo adeguamento dello stipendio. Prima offerta che sembra sia stata “rifiutata” in quanto lontana dalle proposte che potrebbero arrivare dal PSG o dalla Premier.

Il presidente Aurelio De Laurentiis però non vuole fare sconti a nessuno ed è fermo sulla sua decisione: non verranno ascoltate offerte inferiori ai 150 milioni di euro. Osimhen è tra le stelle che hanno brillato maggiormente in Europa in questa stagione ed è forse una delle prime punte che farà la differenza insieme ad Haaland nei prossimi anni. Ecco perché il Napoli non lo svenderà.

Inoltre, l’idea della società è quella di trattenerlo almeno un altro anno e per convincere il nigeriano a firmare il rinnovo si è pensata a una novità: secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli potrebbe aumentare notevolmente il suo ingaggio (attualmente fermo a 4,5 milioni) e inserire una clausola rescissoria nel contratto. In questo modo, una sua eventuale cessione in futuro potrebbe essere agevolata dalla clausola. Questa è la nuova idea per provare a convincere Osimhen e il suo agente Roberto Calenda.