Esulta il Napoli: una squadra abbandona la pista Osimhen

Un top club europeo ha deciso di non voler proseguire la corsa per Victor Osimhen: esultano i tifosi del Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen sarà sicuramente l’argomento più caldo dell’estate napoletana: il centravanti nigeriano è l’oggetto dei desideri di tantissime squadre di alto livello. Il suo futuro è incerto, con il Napoli che vuole provare a rinnovare il suo contratto di altri due anni.

Sul nigeriano però ci sono le sirene di molte squadre di Premier League, tra cui il Chelsea e il Manchester United e le nuove comparse Liverpool e Newcastle. La squadra che però sembra essere maggiormente interessata al numero 9 azzurro è sempre il PSG, soprattutto se Kylian Mbappé dovesse partire in direzione Real Madrid.

Il Bayern Monaco molla Osimhen

Il Napoli proverà comunque a trattenere il suo bomber: il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe fare uno sforzo economico per adeguare il contratto di Osimhen. Una buona notizia per i tifosi è però arrivata nella serata: una delle squadre che seguono l’attaccante ha abbandonato la corsa per il nigeriano.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, il Bayern Monaco ha fatto sapere agli agenti di Osimhen di aver rinunciato a fare un’offerta al Napoli. Il motivo è chiaro: il club tedesco vuole puntare tutto su Harry Kane, con la prossima settimana che potrebbe essere decisiva per l’attaccante inglese.