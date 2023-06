Altra richiesta per Lozano: il Napoli fissa il prezzo di vendita sotto i 20 milioni

Hirving Lozano continua a ricevere proposte per la prossima stagione, il Napoli intanto fissa il prezzo per la cessione: un vero affare.

Si continua a lavorare in sede di calciomercato al Napoli, con gli uomini mercato di De Laurentiis impegnati non solo per eventuali acquisti, ma anche per le possibili cessioni.

Uno dei calciatori che potrebbe lasciare gli azzurri è Hirving Lozano, che ha un contratto in scadenza nel 2024. I partenopei non sembrano intenzionati a rinnovare l’accordo, ragion per cui la cessione nella prossima sessione di mercato sembra una seria possibilità.

Anche il Chivas chiede Lozano, il Napoli vuole 15 milioni

Stando al network messicano Antena 2, oltre agli interessamenti dalla Premier League e dagli Emirati Arabi, per Lozano sarebbe arrivata una proposta anche dal Chivas, club messicano. Da capire se Lozano avrà intenzione di accettare già il ritorno in patria o se vorrà proseguire la carriera in altri campionati.

Il Napoli, dal canto suo, ha già chiarito che il calciatore lascerà il club soltanto d’innanzi a offerte da almeno 15 milioni di euro.