Zerbin può lasciare il Napoli: due opzioni in Serie A, interessi anche dall’estero

Alessio Zerbin è tra i calciatori in uscita dal Napoli, per l’attaccante ci sono due squadre interessante in Serie A e spifferi dall’estero.

Il Napoli, ufficializzato l’ingaggio di Rudi Garcia, può finalmente iniziare a programmare il mercato estivo. Prima di effettuare acquisti, il club dovrà valutare i calciatori presenti in rosa. Tra questi chi è in bilico in vista della prossima stagione è Alessio Zerbin.

L’attaccante classe ’99 ha avuto poco spazio sotto la gestione di Luciano Spalletti. Soltanto 10 presenze per un totale di 193 minuti giocati, senza mettere a referto gol o assist. Troppo poco per mettersi in mostra in Serie A, dove Zerbin ambisce di giocare. Detto che la parola decisiva spetterà a Garcia che potrebbe aspettare di vederlo in ritiro, per l’esterno offensivo azzurro sono decisamente alte le possibilità di una cessione in prestito nella prossima stagione.

Frosinone e Bologna interessate a Zerbin, possibile prestito dal Napoli

Zerbin ha rinnovato lo scorso anno il contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027 e, a meno di offerte da almeno 10 milioni di euro difficilmente sarà venduto a titolo definitivo. Difficile pensare, però, a offerte importanti per un calciatore non più giovanissimo e che ha giocato così poco. Dunque la soluzione più semplice potrebbe essere quella di un prestito, magari lasciando un diritto di riscatto abbastanza alto per la società acquirente. E gli estimatori per Zerbin di certo non mancano.

Il primo club a volerlo – stando a quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli – è il Frosinone, con il direttore Guido Angelozzi suo grande estimatore. I ciociari sono stati promossi in Serie A e potrebbero garantire a Zerbin lo spazio desiderato. Tra l’altro si tratta di una piazza conosciuta dall’attaccante, che due anni fa ci ha giocato in Serie B, dove in 31 presenze in campionato realizzò 9 reti e 3 assist.

Non solo il Frosinone, tra le squadre interessante in Serie A ci sarebbe anche il Bologna, che apprezza le qualità di esterno sinistro di Zerbin. Infine attenzione anche all’interessamento di squadre estere, con qualche abboccamento che già sarebbe arrivato da club tedeschi.

Insomma, il futuro di Zerbin è ancora tutto da decifrare, ma il Napoli e il ragazzo hanno le stesse intenzioni: la prossima deve essere la stagione del riscatto e per farlo l’attaccante ha bisogno di giocare con continuità.

Pasquale Giacometti