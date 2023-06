Saluta tra un anno: ultima stagione col Napoli

Per un giocatore del Napoli di Rudi Garcia la prossima stagione potrebbe essere l’ultima con la maglia azzurra

Dopo aver dominato il campionato di quest’anno, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alle prese con il futuro. Il patron partenopeo, dopo la decisione di Luciano Spalletti di prendersi un anno sabbatico, è stato infatti ‘costretto’ a cercare un nuovo allenatore.

Al team campano, infatti, sono stati accostati tantissimi nomi, ma la scelta finale di Aurelio De Laurentiis, a sorpresa, è caduta su Rudi Garcia. L’ex tecnico della Roma, di fatto, non era la prima scelta del presidente del Napoli, visti i precedenti contatti avuti con i vari Luis Enrique, Christophe Galtier, Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tuttavia, il tecnico francese, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato il suo fortissimo entusiasmo per essere approdato sotto l’ombra del Vesuvio: “Sono venuto qui per continuare a vincere trofei”.

Le parole di Rudi Garcia, di fatto, evidenziano la volontà del Napoli sia di difendere lo Scudetto vinto quest’anno che quella di andare ancora più avanti in Champions League. Gli azzurri, infatti, sono arrivati per la prima nella loro storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club, ma poi hanno dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al Milan di Pioli. L’attenzione di tutti è spostata ora al calciomercato, e proprio da quest’ultimo bisogna registrare alcune novità.

Mercato Napoli, Elmas potrebbe cambiare squadra l’anno prossimo: i dettagli

Eljif Elmas potrebbe infatti lasciare il Napoli l’anno prossimo, visto il suo contratto in scadenza nel 2025. Il club partenopeo non può permettersi di perdere un giocatore così giovane a parametro zero. Senza un rinnovo del calciatore, di fatto, sarà costretto a cederlo nella prossima sessione estiva.

Perdere Elmas da svincolato sarebbe davvero un importante danno economico per le casse economiche del Napoli, considerando che è arrivato nell’estate del 2019 dal Fenerbahce per 16 milioni di euro più bonus. Il club partenopeo, proprio per evitare di ritrovarsi l’anno prossimo con l’acqua alla gola, dovrà a breve parlare con l’entourage del giocatore per cercare di trovare un’intesa sul prolungamento contrattuale.

Dopo qualche difficoltà iniziale, grazie soprattutto al lavoro di Luciano Spalletti, Elmas è diventato un prezioso jolly per il Napoli. Il centrocampista, infatti, quest’anno ha giocato ben 47 partite (dove ha segnato 6 gol e fornito 3 assist), riuscendo a coprire più ruoli: la classica mezzala, esterno offensivo e prima punta nella gara di andata del quarto di finale di Champions League contro il Milan.