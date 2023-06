Napoli, si avvicina Scalvini: l’indizio non lascia dubbi

Giorgio Scalvini dell’Atalanta può essere il sostituto di Kim Min-Jae al Napoli, ci sono conferme: l’indizio è arrivato in queste ore.

Il calciomercato del Napoli sta entrando sempre più nel vivo. Il presidente De Laurentiis intende fornire una squadra decisamente competitiva al nuovo allenatore, Rudi Garcia, per cui viene automatico prevedere anche importanti investimenti per rafforzare la squadra azzurra. Investimenti che potrebbero essere finanziati dalla cessione di Kim Min-Jae.

Come ormai noto, il difensore sudcoreano ha una clausola rescissoria presente nel proprio contratto, esercitabile entro i primi 15 giorni di luglio, con un valore variabile in base all’acquirente. I tre club interessati all’acquisto del centrale sono Manchester United, Manchester City e Bayern Monaco. Probabile che una di queste tre squadre pagherà la clausola rescissoria al Napoli, che a prescindere dovrebbe incassare una cifra superiore ai 60 milioni di euro.

Parte di questa cifra sarà così reinvestita per il nuovo difensore. Ma chi può prendere il posto di Kim al Napoli? Sono tanti i profili che gli azzurri stanno visionando, da Hincapié del Bayer Leverkusen a Pau Torres del Villarreal, fino a Kevin Danso del Lens. Eppure un calciatore in particolare pare possa rappresentare un investimento che possa risultare immediatamente utile al Napoli, ma anche con enormi prospettive di crescita: parliamo di Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Offerta dell’Atalanta per Hien del Verona, si libera Scalvini per il Napoli?

Il difensore classe 2003 è attualmente impegnato con l’Italia agli Europei Under 21, ma i contatti tra la società azzurra e l’entourage del giocatore ci sono già stati. Il giocatore sarebbe interessato al trasferimento, ma strapparlo all’Atalanta non sarà affatto semplice. I bergamaschi chiedono tra i 35 e i 40 milioni di euro per l’acquisto di uno dei migliori talenti del calcio italiano. De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe provare a limare il prezzo. Ci sarà da trattare, ma intanto arrivano anche segnali positivi per il Napoli.

Già, perché l’Atalanta sta intanto definendo l’acquisto del possibile sostituto di Scalvini. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la Dea avrebbe formalizzato un’offerta ufficiale al Verona per avere Isak Hien, difensore svedese che si è ben comportato nell’ultima stagione. La proposta all’Hellas, che a sua volta l’ha acquistato dal Djurgarden la scorsa estate per 3 milioni di euro, si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il calciatore ha già l’accordo per il trasferimento e ora si attende che i due club formalizzino l’accordo per completare l’affare.

Con l’acquisto di Hien, l’Atalanta si ritroverebbe già il possibile sostituto di Scalvini, una mossa che potrebbe presupporre il prossimo affondo da parte del Napoli per il centrale della Nazionale Italiana.