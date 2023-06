Niente Napoli, accordo raggiunto con la Juve: vestirà la maglia bianconera

La Juventus tenta lo scippo al Napoli e ci riesce: accordo raggiunto con il giocatore che in passato era un obiettivo del club partenopeo. Si attende solo l’ufficialità

In attesa di capire chi colmerà il vuoto originatosi con la partenza di Cristiano Giuntoli, il Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue le valutazioni in tema mercato. Ci saranno da stabilire alcune priorità – al momento indecifrabili – soprattutto in caso di cessioni di alcuni big. Senza dubbio una delle prerogative della nuova area sportiva sarà trovare un profilo difensivo adatto alle esigenze di Rudi Garcia, considerato l’imminente acquisto di Kim da parte del Bayern Monaco.

Per l’attacco, invece, si attenderanno indicazioni e ci si potrà muovere concretamente soltanto una volta stabilito il futuro di Hirving Lozano. L’ala messicana piace molto in Arabia Saudita, ma per ora non si è giunti a nessun tipo di accordo. Qualora dovesse concretizzarsi l’operazione bisognerà trovare un sostituto adatto. Sostituto che poteva rispondere al nome di Timothy Weah che tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, non potrà più arrivare a Napoli.

Weah-Juventus, trattativa ai dettagli: beffato il Napoli

Il giovane attaccante statunitense classe 2000, come riferito da Sky Sport, nelle ultime ore avrebbe trovato un accordo di massima per il suo trasferimento alla Juventus. I colloqui tra il club bianconero e il Lille – società che detiene il cartellino di Weah – sono iniziati qualche settimana fa, giungendo a buon fine. Il figlio d’arte dell’ex campione transitato per la Milano rossonera, dunque, è vicino a trasferirsi a Torino nei prossimi giorni.

Il talento a stelle e strisce avrebbe stupito la dirigenza bianconera per la sua enorme duttilità in campo: ala destra, all’occorrenza anche punta centrale, in grado di agire come esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra. Alla “Cuadrado” per intenderci. Nelle idee di Allegri, infatti, Weah nasce come sostituto naturale del colombiano, prossimo ormai a lasciare la Juventus in scadenza di contratto. Profilo ideale per schierare una difesa a tre, ha 23 anni, ed è cresciuto tra New York Red Bulls e PSG con parentesi al Celtic prima di trasferirsi al Lille. Con la Nazionale degli USA, invece, fin qui ha collezionato 31 presenze e 4 goal.

Adesso per lui si spalancano le porte del calcio italiano, dopo una stagione di adattamento al nuovo ruolo agli ordini di Fonseca: 29 gettoni stagionali e 2 assist nell’ultima stagione con il Lille. Non il perfetto bigliettino da visita, ma sicuramente a questo Napoli avrebbe potuto fare comodo.